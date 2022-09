Em reunião com AMAC, Sergio Petecão garante: “O foco do nosso governo vai estar em todos os municípios”

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), se reuniu nesta sexta-feira (9) com técnicos da Associação dos Municípios do Acre – AMAC para apresentar o plano de governo e ouvir dos profissionais sugestões para a criação de novas políticas públicas de desenvolvimento do Acre.

O candidato Petecão, falou das preocupações dele em relação à situação dos municípios do Acre, que não tem suas prioridades levadas em conta na tomada de decisões por parte do governo, permanecendo distantes e sem a presença Institucional do Estado.

“É nos municípios que as pessoas vivem. Enquanto estivermos no governo, o nosso foco também vai estar naquilo que é prioridade para os municípios. Eu sempre fui um parlamentar municipalista. As pessoas que estão lá na base sabem o que elas estão precisando”, declara Petecão.

A Associação dos Municípios do Acre – AMAC se destaca por oferecer assessoria técnica às prefeituras do Acre, elaborando projetos e acompanhando a execução deles no que se refere à aplicação dos recursos oriundos das emendas federais destinadas às prefeituras.

Para o coordenador executivo da Amac, Marcos Lucena, essa proximidade com a gestão pública é benéfica em todos os sentidos. “Nosso foco é auxiliar os municípios do Acre inclusive na captação de recursos, e ter um Poder Executivo sensível às nossas demandas só nos fortalece”, declara.