Em reconhecimento ao apoio e fortalecimento do ensino, Leo de Brito recebe título de Parlamentar Amigo do IFAC

Um grande evento no município de Marechal Thaumaturgo marcou o fim de semana da população local, com a presença de mais de 2.500 pessoas, o deputado federal Eduardo Veloso, a deputada estadual Maria Antônia, a Dra. Rejane Holanda e o Ex-Prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, realizaram e festejaram as datas mais importantes do ano.

Os parlamentares contaram com o apoio do Coordenador da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA, Atilon Pinheiro, e sua equipe para que esta grande festa pudesse acontecer da melhor forma. Atilon faz parte do grupo político da deputada Maria Antônia e do Ex-prefeito Dêda, e não mediu esforços para que este evento pudesse levar alegria para o povo.

Natal e Fim de Ano foram comemorados na principal praça do município, ocasião em que o evento pôde contar com a participação dos moradores da zona urbana e zona rural. Ambos os parlamentares eleitos e seus conjugues se dedicaram ao máximo para que a alegria e a interação entre todos tomasse conta do ambiente.

Acredita-se que este evento entrou para a história da Cidade, isto pelo fato de Marechal Thaumaturgo ainda não ter presenciado uma festa tão grandiosa, mas a deputada Maria Antônia e o deputado Eduardo Veloso garantiram que eventos como este acontecerão mais vezes e agradeceram a belíssima forma como foram recebidos por toda aquela multidão.

A deputada Maria Antônia usou as suas redes sociais para registrar esse momento impar e ressaltar o quanto é importante essa união do parlamento com a população, pois assim sempre ganha o município.