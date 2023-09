Em participação na Expoalimentaria no Peru, Petecão destaca oportunidades de negócios oferecidas pela feira

Assessoria – Um dia antes das comemorações pelos 119 anos de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima, abriu, na noite desta quarta feira(27), a VI edição do Festival da Farinha, na praça da catedral.

Com 140 expositores, a maioria do segmento dos derivados da mandioca, a edição deste ano celebra também a expansão da produção do produto que notabilizou a maior região do Acre, o Juruá.

O primeiro secretário da Aleac, Nicolau Júnior, que esteve na primeira noite do evento, disse que a produção da farinha mobiliza uma cadeia de produção que supera outros setores da economia.

Nicolau observou que nos últimos anos, a mecanização das casas de farinha, permitiu que as cooperativas pudessem duplicar a capacidade produção. Só a Cooper farinha, lembro ele, produz em média 50 toneladas/mês.

“Aqui está a cadeia de produção mais forte do Juruá, economicamente falando. Quando alguém fala em farinha, impossível na lembrar do Juruá, especialmente Cruzeiro do Sul”, disse.

O festival da Farinha se estende até o próximo domingo, com exposição de produtões, produção de farinha em praça pública, shows musicais e rodadas de negócio.