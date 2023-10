Em Memória e em Vida: Cerimônia repleta de emoções e gratidão são entregues em Cruzeiro do Sul

Deputada Maria Antônia – Fotos: Assessoria da Deputada

A deputada estadual Maria Antônia está na região do Juruá cumprindo agenda na cidade de Cruzeiro do Sul. Ao participar da audiência pública Economia e Sociedade, organizada pela Assembleia Legislativa, a parlamentar destacou a importância desse debate e sobretudo o apoio do parlamentos nessas discussões.

“Estamos em mais uma audiência pública para debater sobre a potencialidade e o crescimento econômico das cidades acreanas. Desta vez trata-se do Vale do Juruá. Esse é um momento de grande relevância, quando o poder Legislativo se une à população para debater um tema de suma importância para o Estado. Que possamos juntos encontrar soluções para melhorar cada vez mais o empreendedorismo no Vale do Juruá”, destacou Maria Antônia.

A audiência pública foi realizada no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e teve como tema ‘Economia e Sociedade’ na Regional do Vale do Juruá. O evento foi uma iniciativa da Mesa Diretora, no qual a deputada Maria Antônia ocupa o cargo de 2ª vice-presidente do parlamento acreano, onde reuniu uma ampla representação política e institucional.

Deputada Maria Antônia – Fotos: Sérgio Vale

Além da audiência pública, a deputada estadual Maria Antônia esteve participando de uma sessão solene que aconteceu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), em Cruzeiro do Sul, para homenagear pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, membros da comunidade, homenageados e representantes de homenageados “in memoriam”. A deputada Maria Antônia fez menção a essas pessoas que dedicaram parte de suas vidas para colaborar com o bem coletivo.

“Para nós é uma honra muito grande ter a oportunidade de prestar homenagens a essas pessoas que tanto fizeram por nossa querida cidade de Cruzeiro do Sul, sem dúvidas são homenagens e reconhecimento merecido e reconhecido. Lamentamos o fato de nem todos poder se fazerem presentes, tendo em vista a passagem desta vida mas estão sendo merecidamente muito bem representados”, concluiu a parlamentar.