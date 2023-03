Em Mâncio Lima, o empresário Zé Luiz é a aposta para sucessão de Isaac Lima na prefeitura do município

A corrida nos bastidores para disputa da prefeitura de Mancio Lima anda fervendo e mesmo faltando muito tempo para a batalha, os mais interessados ao posto iniciam suas articulações.

O empresário Zé Luiz, conhecido na região do Juruá por ser um dos pioneiros no mercado de informática e tecnologia, não esconde de ninguém que pretende ser o nome ungido do prefeito Isaac Lima e vai se articulando com outras lideranças. Zé Luiz tem como aliados o deputado federal Zezinho Barbary, os estaduais Clodoaldo Rodrigues e Nicolau Júnior, que podem ser o fiel da balança na sua escolha.

Outro nome que correm por fora é o da atual vice Angela Valente, que faz sua corrida mais silenciosa. O fato é que o prefeito deve se organizar, pois o possível adversário é o conhecido Chicão – MDB, que lidera todas as pesquisas realizadas até o momento.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: As exposições são organizadas cronologicamente e contam com fotografias, objetos e documentos originais. Confira algumas das exposições mais interessantes a seguir. A exposição “O Exército na Formação da Nacionalidade” que traz uma perspectiva inovadora de analisar a história do Brasil. Ao mostrar os principais fatos ligados à fase colonial, com ênfase na história militar, a exposição nos permite entender melhor o processo de formação da nacionalidade brasileira. Além disso, a exposição é um importante documento histórico, que traz informações preciosas sobre os acontecimentos marcantes da história do Brasil.