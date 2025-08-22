Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Em Lima, Gonzaga é homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Peru pela luta em prol da integração comercial

Publicados

22 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi homenageado com o prêmio anual da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER) que reconhece a contribuição de personalidades brasileiras e peruanas na integração bilateral entre os dois países. A entrega da homenagem foi feita durante a abertura da Feira Internacional Expo Peru Industrial 2025, realizada em Lima na quinta-feira (21).

Gonzaga recebeu das mãos do presidente CAMBRAPER, Rafael Torres Morales, o prêmio pelo compromisso e ações concretas em prol do fortalecimento da integração econômica, comercial e social entre Brasil e Peru, especialmente na região de fronteira.

O deputado Gonzaga agradeceu à homenagem e afirmou que esse reconhecimento só aumenta seu compromisso de trabalhar pelo avanço de oportunidades e geração de renda ao povo acreano.

“Receber essa homenagem é um motivo de honra e gratidão. Representar o Acre e o Brasil neste espaço que promove o diálogo e união com o Peru é mais que uma missão política, é trabalhar pelo futuro de prosperidade e oportunidades para nosso povo. Nossas regiões são abençoadas por riquezas naturais, culturais e humanas, se soubermos valorizá-las teremos a chave para transformar a economia, criando empregos e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, disse o parlamentar.

Leia Também:  La U de Pando poderá jogar em estádio brasileiro em Epitaciolandia

Durante seu discurso, Gonzaga destacou também que defende a construação da rodovida que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa como forma de alavancar ainda mais a economia acreana. O parlamentar também pediu a retomada de voos entre os dois países através dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

“Tenho defendido juntamente com autoridades e parceiros projetos como a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e de Rio Branco a Puerto Maldonado. Também buscamos outras alternativas de logística como a construção da ferrovia e estrada que ligará o Acre até o Peru por Cruzeiro do Sul para abrir novos horizontes para o comércio bilateral”, concluiu o parlamentar.

Luiz Gonzaga foi o único brasileiro homenageado entre as cinco personalidades homenageadas no evento. Entre os homenageados está o ex-presidente do Congresso peruano, o congressista Eduardo Salhuana.

MAIS LIDAS DA SEMANA

