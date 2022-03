Em defesa aos produtores rurais, Mara Rocha destina mais de R$ 2 milhões em emendas parlamenta para o INCRA

Durante a campanha, a Deputada Federal Mara Rocha elegeu a regularização fundiária como a principal bandeira política. A partir de então, a parlamentar vem trabalhando assiduamente para agilizar a regularização dos produtores rurais, seja com a apresentação de Projetos, seja com a destinação de Emendas.

Apenas em emendas ao Orçamento, Mara Rocha destinou mais de R$ 2 milhões ao INCRA/AC. Os recursos serviram para fazer georreferenciamento, que é obrigatório para obtenção dos títulos, a aquisição de veículos e equipamentos para a Superintendência do INCRA e contratação de pessoal.

“Tenho um compromisso com a regularização fundiária e com nossos produtores rurais. A Superintendência não possuía sequer carros para fazer visitas nos assentamentos, nem recursos para fazer o Georreferenciamento e apresentava o quadro de pessoal reduzido para realizar o processo de regularização. Diante das dificuldades do órgão, destinei emendas, como forma de garantir condições materiais mínimas para que as regularizações ocorram de forma rápida e ágil. Apoiar a regularização é garantir recursos para que ela ocorra”. Declarou a deputada Mara Rocha.

O Superintendente do INCRA no Acre agradeceu à deputada Mara Rocha por ser a única parlamentar a destinar recursos para o INCRA. “A deputada Mara tem sido uma parceira do órgão e uma defensora dos produtores rurais. Graças aos recursos enviados por ela, hoje nós podemos estar entregando títulos em vários municípios. Mara Rocha foi a única parlamentar que nesses 4 anos alocou emendas para o Incra”, disse o Superintendente Sérgio Bayum.

