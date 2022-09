Em debate na TV, Petecão reafirma propostas, reconhece ajuda de Bolsonaro ao Acre e faz críticas ao governo

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), avaliou como positiva a participação dele no debate promovido pela TV Rio Branco na noite deste domingo (18), com os candidatos ao governo do Acre.

Entre perguntas e respostas de Petecão, ele destacou os principais pontos de seu plano de governo, exaltou a ajuda dada ao Acre pelo presidente Bolsonaro durante a pandemia, e fez duras críticas ao atual governo do Acre.

“Nesta eleição, temos vários concorrentes, mas confesso que o que mais me preocupa é o governo que está aí. Nós nunca vimos tanta denúncia de corrupção. Nunca vimos o povo do Acre ter sido tão humilhado como nesse governo”, declarou Petecão.

Ao falar do futuro do Acre, Petecão enfatizou que “o que mais me preocupa é que o presidente Bolsonaro tem dito com todas as letras, de que abomina governo ladrão, e o povo do Acre pode pagar um preço muito caro se o governo atual, Deus o livre, vier se reeleger”.

Petecão também reafirmou as propostas de governo já apresentadas em outras ocasiões, como o incentivo à produção rural, com ênfase na agricultura familiar, e o estímulo à geração de emprego e renda.

“Vamos fazer um governo que dê oportunidade para as pessoas que mais precisam, incentivando o pequeno produtor na zona rural e estimulando a construção civil na zona urbana, por exemplo, com obras do governo que vão gerar empregos imediatos”, defendeu o candidato.

Petecão também firmou compromisso com os servidores públicos estaduais e garantiu revisar o plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação, tanto professores quanto pessoal de apoio.

Na área da Saúde, Sérgio Petecão defendeu melhores condições de trabalho para os profissionais da área. “Não adianta construir a escola mais bonita, ou o hospital mais bem equipado, se o servidor público que vai trabalhar ali não for valorizado. Nós não vamos conseguir melhorar a qualidade do atendimento”, afirmou o candidato.