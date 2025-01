Em Cruzeiro do Sul Zequinha Lima reúne prefeitos, empresários e Governo Federal para discutir soluções na travessia do Rio Caeté

(Assessoria) – Como município polo do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul se firma como protagonista na solução de questões que impactam a vida dos moradores da região. O prefeito Zequinha Lima, reuniu na Associação Comercial os prefeitos de Mâncio Lima, Zé Luís Rodrigues Alves, além da Câmara Federal, Representada pelo Deputado Federal Zezinho Barbara, Câmara de Vereadores, representada pelos vereadores Anderson Gerimum, Rômulo Barros e Franciney Freitas, além da sociedade civil para discutirem melhorias e estratégias para minimizar os problemas atuais da travessia do Rio Caeté, na Br 364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O Dnit interditou a ponte por problemas estruturais. A travessia de veículos sobre o rio foi feita em uma balsa mas devido à problemas de encalhamento, é feita de forma controlada novamente sobre a ponte.

Jairo Bandeira, Presidente da Associação Comercial disse que a maior preocupação é evitar o desabastecimento.

“Hoje estamos aqui recebendo em nossa sede o Superintendente do DNIT que vem nos mostrar algumas alternativas e o objetivo é amenizar o máximo possível o transtorno devido aquela travessia”.

Na reunião o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – Dnit, esclareceu todos os últimos fatos ocorridos com relação a ponte e garantiu atuar para que não haja desabastecimento no Vale do Juruá. De acordo com o superintendente do órgão, Ricardo Araújo, a ponte não será demolida, e por meio de licitação, será a base de uma no modelo estaiada passando de 210 para 360 metros. A licitação será no modelo de contratação integrada com os projeto básico e executivo e a execução dessa obra, com previsão para início em julho.

“Fomos convidados pelo Prefeito Zequinha Lima para discutirmos essa situação e estamos trabalhando para minimizar os danos causados. Com nosso monitoramento os ônibus e carros pequenos vão passar pela ponte e por baixo, na balsa os caminhões. Nós vamos fazer um tipo de licitação através da contratação integrada e quem ganhar vai ter que fazer o projeto básico,projeto executivo e a execução dessa obra e com isso em Julho a gente provavelmente já esteja cavando os primeiros tubulões. Então aqui nós estamos querendo reforçar o pilar até a construção definitiva dos estais. Não vai haver nenhum desabastecimento o que vai ter é que no normal os caminhões fariam o percurso em cima da ponte em 15, 20 segundos e ele agora vai gastar meia hora para passar”, relatou Araújo.

O deputado Federal Zezinho Barbary enfatizou que cabe agora buscar junto ao Governo Federal o apoio necessário para a construção. “Além de nós temos essa preocupação da ligação, por onde chega a alimentação e tudo aqui para a região do Juruá, nós também temos que ter a preocupação de não colocar a vida das pessoas em risco, como já aconteceu em outros lugares do país. Nos cabe agora procurar solução para que esse problema seja resolvido, para que a gente possa ter recursos para consertar, recuperar essa ponte e dar segurança às pessoas para que possam trafegar com segurança na ponte.”

Proponente da reunião, o prefeito Zequinha Lima destacou a preocupação de todos os setores e a busca para minimizar os impactos da situação na vida da população.

“É um assunto que nós temos que debater então fiz o convite para que o Ricardo pudesse estar fazendo essa conversa com os empresários, com os prefeitos aqui de Mâncio Lima, José Luís, Salatiel de Rodrigues Alves, Associação Comercial, para esclarecer toda essa situação. Qualquer bloqueio na Br 364 muda a vida do cidadão e do empresariado. Então esse é um momento importante para a gente questionar e se mobilizar para minimizar os impactos da situação na vida das pessoas “, concluiu o prefeito Zequinha Lima.