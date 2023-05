Em cerimônia no Afa Jardim, deputado estadual Tadeu Hassem é aclamado como o novo Líder do Republicanos na Aleac

Em evento no Afa Jardim, na tarde desta sexta-feira, o deputado estadual Tadeu Hassem foi aclamado como líder do partido Republicanos na ALEAC, onde tem um cargo específico da liderança no partido conforme o regimento, já para presidente foi escolhido o deputado federal Roberto Duarte, e Antônia Lúcia ocupa o cargo de coordenadora estadual das mulheres no partido.

Tadeu Hassem afirma que tem certeza que foi dada a largada inicial de uma grande expansão que o partido Republicano vai experimentar no Acre inteiro. “Foram mais de 320 filiações apenas hoje é somente o começo. Parabenizo a todos os novos membros, que formalizamos mudanças na nossa executiva”, disse.

O Presidente Nacional do Republicanos e Presidente da Câmara Federal em exercício, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos – SP) também estiveram presentes na cerimônia.

O presidente Marcos Pereira agradeceu ao trabalho do ex-presidente do Republicanos no Acre, João Paulo Bittar, e disse que espera de Roberto Duarte uma gestão tão séria quanto seu mandato. Segundo Marcos, o partido tem o desafio de incluir o Republicanos no Guinnes Book como partido com mais mulheres do mundo.