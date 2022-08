Em caminhada pela Baixada, Mara Rocha afirma que jovens terão o incentivo de bolsas de estudos e cursos técnicos

A coligação ‘A Esperança de Um Acre Melhor Começa Agora’, que tem como candidata ao governo, a deputada federal Mara Rocha (MDB), esteve fazendo a caminhada na Baixada da Sobral em Rio Branco nesta segunda-feira, 22. Mara fez um live ao lado de sua militância e destacou o compromisso em governar para todos e levar as regiões o projeto de qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, além de resolver os problemas de saúde, educação, segurança e falta de apoio ao produtor rural.

A concentração da caminhada pelo comércio na estrada da Sobral começou na praça ao lado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Com sua militância animada e a todo momento cantando o jingle da campanha “Por isso eu vou gritar de peito aberto, agora é Mara é 15 é voto certo”, acompanhava a candidata que visitou todo o comércio e conversava com as pessoas da região.

“Aqui na Baixada da Sobral temos que fazer um trabalho de geração de emprego e renda. Para isso temos que trazer cursos técnicos, apoio com incentivos aos jovens criando bolsas de estudos que garanta as condições, oferecendo por meio de parcerias com nosso IFAC e outras instituições de ensino. E claro efetivar de forma digna e com todas as condições os atendimentos de saúde de responsabilidade do Estado na região, trazendo médicos para as UPAs”, disse Mara.

A caminhada do 15 seguiu por toda a região comercial da estrada Sobral e contou com a participação do candidato a deputada federal, Flaviano Melo, da militância do vice-governador Major Rocha que é candidato a deputado federal e dos candidatos a deputado estadual André Ariosto, Vanderli Ferreira e demais candidatos da coligação.