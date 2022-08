Em caminhada no Calafate, Mara diz que em seu governo a vida vai melhorar, “Vamos criar oportunidades para a geração de emprego”

A candidata ao governo pelo MDB, deputada federal Mara Rocha, participou de caminhada na manhã desta quinta-feira, 18, ao lado do deputado federal Flaviano Melo e do seu vice na chapa, Fernando Zamora. Mara que estava acompanhada da militância de sua coligação, conversou com os moradores e comerciantes e afirmou que pretende fazer um governo para melhorar a vida dos acreanos.

“Nossa população quer mudança, quer uma política de seriedade e compromisso com a eficiência dos serviços públicos. Em nosso governo vamos olhar para as pessoas que

mais precisam, levando melhor atendimento na saúde, começando por valorizar os profissionais e humanizar o acolhimento. Tenho ouvido muito da população da falta de oportunidade das pessoas, mães vendo seus filhos irem embora do Estado por não conseguirem emprego aqui. Isso vai mudar, nossa gestão vai criar as condições para ajudar na geração de emprego e renda”, disse Mara.

Mara também convidou a população e os comerciantes da região para participar do lançamento oficial da sua candidatura ao governo no buffer Afa Jardim hoje a partir das 19h.