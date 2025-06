Em café com a imprensa, presidente do TCE-AC faz balanço dos 100 dias de gestão e anuncia 1º Prêmio de Jornalismo da Corte

A presidência do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) abriu as portas à imprensa acreana para um café da manhã, nesta segunda-feira (2). A presidente Dulce Benício apresentou os principais resultados dos primeiros 100 dias de sua gestão à frente da Corte de Contas, além de novidades como o anúncio do 1º Prêmio de Jornalismo do Controle Externo e o sistema de análise de dados de recursos públicos.

“O Tribunal reconhece a importância do papel que os jornalistas desempenham junto à sociedade. Vocês fazem o controle externo acontecer de forma efetiva. Sempre que algo acontece — caiu uma casa, falta um médico — chamam a imprensa. Hoje, vocês são os ouvidos e a voz da sociedade. E esse reconhecimento precisa ser feito”, afirmou.

O encontro reuniu jornalistas, colunistas sociais e servidores, reforçando o compromisso da instituição com a boa governança, a transparência e o fortalecimento do controle externo.

A conselheira apresentou iniciativas voltadas à modernização da estrutura do Tribunal, à transparência e ao fortalecimento do controle social. (Veja os destaques abaixo)

A presidente aproveitou o momento para destacar a criação das coordenadorias de Meio Ambiente e Educação, dentro da nova estrutura da Secretaria de Controle Externo (Secex)), com o objetivo de alinhar a atuação do Tribunal aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Ao final, a presidente reforçou a alegria em poder compartilhar esse momento com os profissionais da comunicação. “Estamos muito felizes. Queremos aprender com vocês, mas também compartilhar o que temos construído. Este momento é especial e marca uma nova fase no relacionamento do Tribunal com a sociedade.”

Participaram do encontro o vice-presidente do TCE- conselheiro Ronald Polanco, a diretora da Escola de Contas, conselheira Naluh Gouveia, o Ouvidor, conselheiro Cristovão Messias e a procuradora do Ministério Público de Contas, Anna Helena.

“A imprensa é o coração da democracia. E a democracia, em alguns momentos, enfrenta declínios e ascensões — sua base é a sociedade. Se a sociedade conta com um sistema de informação que passa pelos canais de comunicação, o que oferecemos aqui são justamente meios para subsidiar vocês: dados e informação de qualidade”, destacou o conselheiro Ronald Polanco ao ressaltar a importância da imprensa.

100 Dias da Gestão – compromisso com transparência, inovação e sustentabilidade

Principais avanços e resultados

Reestruturação Administrativa

• Redefinição de competências e fluxos internos;

• Adoção de práticas alinhadas aos modelos dos Tribunais de Contas do país.

Sustentabilidade e responsabilidade ambiental

• Elaboração da Política Institucional de Sustentabilidade, alinhada à Agenda 2030;

• Implantação do Plano de Gestão de Sustentabilidade;

• Coleta seletiva de resíduos, em parceria com a Cooperativa Catar;

• Criação de Ecoponto para uso interno e da sociedade;

• Grupo de Trabalho para proteção do Igarapé São Francisco;

• Atuação proativa no controle externo ambiental.

Fortalecimento do controle social

• Consultas públicas e articulação com conselhos, associações e fóruns;

• Oficinas de capacitação em controle social e acesso à informação;

• Desenvolvimento do Painel de Resultados do Controle Social (em fase final).

Inovação e aperfeiçoamento de processos (Diretoria de Desenvolvimento e Inovação – DDI)

• Implantação das Mesas Consensuais para mediação de demandas entre órgãos públicos;

• Definição de diretrizes para fiscalização das emendas Pix.

Comunicação Institucional

• Produção de boletins, vídeos e cobertura de eventos;

• Mais de 300 publicações no site e redes sociais;

• Reforço na transparência e no relacionamento com a imprensa.

Capacitação e formação profissional (Escola de Contas)

• Integração e formação dos novos servidores;

• Programa TCE Itinerante – Aprimora Gestão, com mais de 1.000 gestores capacitados nos 22 municípios acreanos.

Ouvidoria

• Realização do Ouvidoria Day, em alusão ao Dia do Ouvidor;

• Apoio às prefeituras na implantação e fortalecimento das Ouvidorias municipais.

Aprimoramento dos Serviços Judicantes (Secretaria das Sessões)

• Criação do Portal do Gestor;

• Publicação do Informativo de Jurisprudência, com linguagem acessível;

• Atualização do Manual do Gestor e desenvolvimento do Calendário Oficial do TCE;

• Implantação do Simulador de Prazos;

• Contratação de serviço de Libras, promovendo inclusão e acessibilidade.

Fiscalização mais eficiente (Secretaria de Controle Externo – SECEX)

• Criação do Sumário Executivo de Vacinação;

• Auditoria no Programa Nacional de Vacinação (PNI);

• Aplicação de critérios de seletividade para maior eficiência na análise de processos;

• Conclusão célere da prestação de contas do Governo do Estado;

• Elaboração da Cartilha de Início de Mandato, orientando gestores públicos.

Gestão Administrativa e Financeira (Secretaria de Administração e Finanças – SEAF)

• Organização dos fluxos processuais;

• Contratação de novo sistema informatizado de gestão administrativa;

• Projeto de construção de um jardim sensorial, visando bem-estar e acessibilidade.

Gestão de Pessoas

• Implementação da Política de Gestão de Pessoas;

• Pesquisa de clima organizacional e mapeamento de competências;

• Programas de saúde, segurança no trabalho, qualidade de vida e ginástica laboral (724 atendimentos);

• Desenvolvimento de lideranças e gestão de desempenho;

• Aplicação do Mapper, com a participação de 230 colaboradores. Transformação Digital (Secretaria de Tecnologia da Informação – STI)

• Implantação da nova Rede de Intranet, aprimorando a comunicação interna;

• Implantação do Protocolo Eletrônico (em fase final), voltado ao público externo;

• Atualização do Sistema SEI, otimizando processos internos;

• Desenvolvimento do Painel da Educação, da Calculadora de Prazos e aprimoramento do Portal do Gestor.

“Nosso compromisso é seguir fortalecendo o controle externo, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente, ética e que gere resultados reais para a população acreana”, afirmou a presidente.