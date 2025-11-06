Em Brasília, Eduardo Velloso destaca necessidade de ação imediata contra o avanço do crime organizado no país

Combater o crime organizado no Brasil é uma prioridade, diz deputado Eduardo Velloso

O deputado federal Eduardo Velloso afirmou, em Brasília, que o combate ao crime organizado precisa ser tratado como uma prioridade nacional. Segundo ele, chegou à Câmara dos Deputados um novo Projeto de Lei voltado diretamente para enfrentar organizações criminosas que atuam em várias regiões do país.

Velloso destacou que os recentes episódios de violência no Rio de Janeiro evidenciam a urgência de uma resposta firme do Parlamento. Ele ressaltou que o Acre, por ser um estado de fronteira, enfrenta desafios adicionais e necessita de ações mais rigorosas para proteger a população e coibir as facções que tentam se instalar no território.

O parlamentar afirmou que vai trabalhar para que o projeto seja apreciado e aprovado com rapidez. Para ele, a proposta tem potencial para contribuir na redução dos índices de violência e no fortalecimento das políticas nacionais de segurança pública.

“Segurança é dever do Estado, direito do cidadão e também é meu compromisso parlamentar com a nossa gente”, declarou Eduardo Velloso, reforçando que seguirá atuando para garantir medidas eficazes de proteção à sociedade.