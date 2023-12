Em Brasília, dirigentes de cooperativas da agricultura familiar são recebidos na Secretaria de Economia Solidária

A comitiva de dirigentes de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária do Acre ligadas ao Sistema OCB que participam de intercâmbio e visitas técnicas em Brasília, foram recebidos nesta terça-feira, 5, na Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre os anúncios feitos pelo coordenador-geral de Fomento da Economia Solidária da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Ary Moraes, está o trabalho com duas mil cooperativas em todo o país; a criação dos Circuitos se Comercialização, serão realizados 20 em diversos estados; apoiar a realização de 25 feiras; criar os Centros Públicos e Espaços Funcionais da Economia Popular e Solidária Sustentável; assessoramento técnico em gestão administrativa e financeira; fortalecimento de assessoramento técnico dos empreendimentos de Economia Popular e Solidária; criar base de serviços de assessoramento técnico para cooperativas, entre outros.

“Ano que vem vamos estar lançando grandes programas da economia solidária em todo o país. O Acre, obviamente, vai estar contemplado, tem duas grandes organizações da economia solidária no Acre, a OCB e a Unisol, a Unicaf também, e a gente vai estar apoiando feiras de economia solidária, como a Ecoflores, feira tradicional de economia solidária no estado, da agricultura familiar, vamos estar apoiando centrais de comercialização, e vamos compor o grupo que trabalho que vai ajudar na constituição da central de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária para fortalecer o setor. O Acre pode contar com muitas coisas boas e muitos investimentos do governo Lula”, disse o representante da Senaes.

Como encaminhamentos da reunião, está a criação de grupo de trabalho envolvendo Unisol e OCB representando as cooperativas, senador Petecão, Sebrae, Fórum de Entidades do Governo Federal do Acre (MDA, MTE, Incra, Conab, DPU, MAPA, SPU), Frencoop Acre, entre outros, para definir ações prioritárias com vistas a implementação da central das cooperativas da agricultura familiar do Acre.

Além dos dirigentes de cooperativas, estiveram presentes na audiência o presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, o diretor da Região Norte da Unisol, Carlos Omar, o representante do gabinete do Senador Petecão, Flávio Silveira, o Superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, e o gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB/Sescoop Acre, Rodrigo Forneck.