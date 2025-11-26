Em Brasileia, lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo” reúne autoridades e celebra legado do ex-governador

Lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo” reúne autoridades e homenageia legado do ex-governador.

O Centro Cultural Tião Dantas foi palco, na noite desta segunda-feira (24), do lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo”, obra escrita por sua esposa, senhora Beatriz Cameli. O evento emocionou familiares, autoridades e moradores que prestigiaram a homenagem a um dos nomes mais marcantes da história política e empresarial do Acre.

Participaram da solenidade o prefeito Carlinhos do Pelado, o vice-prefeito Amaral do Gelo, o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, os vereadores Djahilson Américo e Beto Dantas, além de secretários municipais, representantes de instituições estaduais e membros da comunidade que lotaram o espaço cultural.

A obra resgata a trajetória de Orleir Cameli, reconhecido como um dos maiores empreendedores da região do Juruá e figura determinante no desenvolvimento econômico local. O livro também aborda sua caminhada política, que o levou ao governo do Acre, período marcado por obras estruturantes e forte presença junto à população.

Durante sua fala, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou o legado deixado por Orleir Cameli. Ele lembrou a visão progressista do ex-governador e a forma humanizada com que conduziu sua administração, enfatizando que sua atuação transformou o Acre e deixou marcas definitivas na história do estado.