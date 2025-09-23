Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Em Brasileia, deputada Socorro Neri presta contas, escuta demandas e reafirma seu compromisso com a educação

Publicados

23 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

A deputada federal Socorro Neri esteve no município de Brasileia, onde participou de um encontro voltado para o fortalecimento da educação no município. A parlamentar destacou que o momento foi importante para prestar contas de sua atuação em Brasília e compartilhar os projetos que tem defendido no Congresso Nacional em prol da educação pública.

Segundo Socorro Neri, o foco de sua agenda em Brasília está direcionado à valorização dos profissionais da educação e à busca por melhores condições de trabalho para aqueles que dedicam suas vidas a formar cidadãos. “Não há como avançar em qualidade de ensino sem reconhecer e garantir dignidade a quem está na base de todo o processo educacional: os professores e servidores da educação”, ressaltou.

No Congresso Nacional, Socorro Neri tem se destacado pela apresentação de projetos voltados à qualificação do ensino e ao fortalecimento da educação pública como um direito essencial. Entre suas iniciativas, está a defesa de políticas que assegurem recursos para infraestrutura escolar, programas de formação continuada para docentes e medidas que ampliem o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas.

Dentre as iniciativas da deputada Socorro Neri, voltados para a educação, estão os seguintes projetos:

Leia Também:  Na semana Brasileira da Enfermagem, deputado Jesus Sérgio vota a favor do piso nacional da enfermagem

1. PL 2.531/2021 — Piso nacional para técnicos em educação e trabalhadores da administração escolar
Socorro Neri é relatora desse projeto, que propõe estabelecer um piso salarial nacional para técnicos da educação e servidores da administração escolar. A proposta fixa esse piso em 75% do piso dos professores da educação básica.

2. Substitutivo do PL 3.824/23 — Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica (“Mais Professores para o Brasil”)
Nesse projeto, aprovado pela Comissão de Educação com Socorro Neri como relatora, são previstas medidas para atrair, formar, manter professores, especialmente em áreas com carência no ensino básico. O texto busca institucionalizar e consolidar o programa “Mais Professores” em lei.

3. PL 2.385/2024 — adaptação de exames para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista)
A deputada também é autora desse projeto que propõe que exames da educação e provas profissionais (como Enem, SAEB etc.) sejam adaptados para pessoas com autismo, para garantir acessibilidade e equidade no processo avaliativo.

4. Apoio e participação na formulação do novo PNE (Plano Nacional de Educação 2025-2035) Socorro Neri tem se posicionado favoravelmente à aprovação do novo PNE, participando de debates, seminários e defendendo que o plano seja construído com ampla escuta popular e compromisso coletivo.

Leia Também:  A vaza jato é um abalo na extrema direita: Só se derrota o autoritarismo desnudando suas entranhas

Além disso, a deputada sublinha que seu trabalho é construído com base no diálogo e na escuta da sociedade. “É com a participação coletiva que conseguimos transformar pautas essenciais em conquistas reais. A educação não pode ser tratada de forma isolada: ela precisa ser construída com todos e para todos. Minha gratidão a querida professora Cecilia Carvalho, e todos os servidores presentes por esse rico momento de troca. Seguimos firmes, em Brasília e no Acre, trabalhando por uma Educação cada vez mais forte e valorizada!”, afirmou.

Assim como em outros encontros realizados no Acre e em diferentes municípios, Socorro Neri reforçou que a prática do diálogo aberto com gestores, profissionais da educação e a comunidade escolar é fundamental para a formulação de propostas sólidas.

Ao final da agenda em Brasileia, a parlamentar reafirmou sua disposição em continuar lutando em Brasília pela educação pública de qualidade, colocando-se como voz ativa em defesa dos trabalhadores da área e dos estudantes brasileiros.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados

Publicados

1 hora atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Assessoria – O senador Alan Rick foi um dos homenageados no Jantar do Poder – Edição Magna, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), durante a ABRAS’25 Food Retail Future. O encontro reuniu as principais lideranças do varejo alimentar do país e contou com autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin que participou por videoconferência (o avião não pousou devido o mau tempo em Campinas), além de deputados e os senadores Alan Rick e Efraim Filho.

Em seu discurso, Alan Rick destacou a aprovação do Projeto de Lei nº 2.874/2019, de sua relatoria, que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). A nova legislação estabelece regras claras para a doação de alimentos, garante segurança jurídica aos doadores e cria mecanismos de incentivo, como benefícios fiscais e o Selo Doador de Alimentos.

O senador ressaltou que a medida era urgente, já que a falta de segurança jurídica levava muitas empresas a descartar alimentos, próprios para o consumo, para evitar tributação, em vez de doá-los. “O país que alimenta o mundo ainda convive com milhões de famintos. Trabalhamos para transformar o desperdício em dignidade, criando condições para que supermercados e empresas possam doar sem medo de penalidades ou insegurança jurídica” .

Leia Também:  Deputado Jenilson Leite visita Regional do Calafate para construção participativa do seu Plano de Governo

Alan Rick também reconheceu a importância do setor supermercadista, que representa mais de R$ 1 trilhão do PIB e emprega cerca de 9 milhões de brasileiros, chamando-o de “vitrine da modernidade e da força produtiva do país” .

Ao encerrar, enfatizou que a sanção da lei é “apenas o começo”, defendendo que o Brasil precisa unir tecnologia, eficiência e justiça social:

“Esperamos que este seja um marco para muitas outras vitórias contra a fome. O Brasil que queremos é o da tecnologia no campo, da eficiência no varejo, mas, acima de tudo, da justiça social na mesa do trabalhador.”

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política6 horas atrás

Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Política21 horas atrás

Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno

Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Política3 dias atrás

Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson

A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 semana atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 semana atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação6 dias atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Educação2 semanas atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso3 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte18 horas atrás

Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte4 dias atrás

Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas

O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Esporte4 dias atrás

Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade

Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS