Tudo sobre Política
Em Brasileia, deputada Socorro Neri presta contas, escuta demandas e reafirma seu compromisso com a educação
Tudo sobre Política
A deputada federal Socorro Neri esteve no município de Brasileia, onde participou de um encontro voltado para o fortalecimento da educação no município. A parlamentar destacou que o momento foi importante para prestar contas de sua atuação em Brasília e compartilhar os projetos que tem defendido no Congresso Nacional em prol da educação pública.
Segundo Socorro Neri, o foco de sua agenda em Brasília está direcionado à valorização dos profissionais da educação e à busca por melhores condições de trabalho para aqueles que dedicam suas vidas a formar cidadãos. “Não há como avançar em qualidade de ensino sem reconhecer e garantir dignidade a quem está na base de todo o processo educacional: os professores e servidores da educação”, ressaltou.
No Congresso Nacional, Socorro Neri tem se destacado pela apresentação de projetos voltados à qualificação do ensino e ao fortalecimento da educação pública como um direito essencial. Entre suas iniciativas, está a defesa de políticas que assegurem recursos para infraestrutura escolar, programas de formação continuada para docentes e medidas que ampliem o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas.
Dentre as iniciativas da deputada Socorro Neri, voltados para a educação, estão os seguintes projetos:
1. PL 2.531/2021 — Piso nacional para técnicos em educação e trabalhadores da administração escolar
Socorro Neri é relatora desse projeto, que propõe estabelecer um piso salarial nacional para técnicos da educação e servidores da administração escolar. A proposta fixa esse piso em 75% do piso dos professores da educação básica.
2. Substitutivo do PL 3.824/23 — Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica (“Mais Professores para o Brasil”)
Nesse projeto, aprovado pela Comissão de Educação com Socorro Neri como relatora, são previstas medidas para atrair, formar, manter professores, especialmente em áreas com carência no ensino básico. O texto busca institucionalizar e consolidar o programa “Mais Professores” em lei.
3. PL 2.385/2024 — adaptação de exames para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista)
A deputada também é autora desse projeto que propõe que exames da educação e provas profissionais (como Enem, SAEB etc.) sejam adaptados para pessoas com autismo, para garantir acessibilidade e equidade no processo avaliativo.
4. Apoio e participação na formulação do novo PNE (Plano Nacional de Educação 2025-2035) Socorro Neri tem se posicionado favoravelmente à aprovação do novo PNE, participando de debates, seminários e defendendo que o plano seja construído com ampla escuta popular e compromisso coletivo.
Além disso, a deputada sublinha que seu trabalho é construído com base no diálogo e na escuta da sociedade. “É com a participação coletiva que conseguimos transformar pautas essenciais em conquistas reais. A educação não pode ser tratada de forma isolada: ela precisa ser construída com todos e para todos. Minha gratidão a querida professora Cecilia Carvalho, e todos os servidores presentes por esse rico momento de troca. Seguimos firmes, em Brasília e no Acre, trabalhando por uma Educação cada vez mais forte e valorizada!”, afirmou.
Assim como em outros encontros realizados no Acre e em diferentes municípios, Socorro Neri reforçou que a prática do diálogo aberto com gestores, profissionais da educação e a comunidade escolar é fundamental para a formulação de propostas sólidas.
Ao final da agenda em Brasileia, a parlamentar reafirmou sua disposição em continuar lutando em Brasília pela educação pública de qualidade, colocando-se como voz ativa em defesa dos trabalhadores da área e dos estudantes brasileiros.
Tudo sobre Política
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
Assessoria – O senador Alan Rick foi um dos homenageados no Jantar do Poder – Edição Magna, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), durante a ABRAS’25 Food Retail Future. O encontro reuniu as principais lideranças do varejo alimentar do país e contou com autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin que participou por videoconferência (o avião não pousou devido o mau tempo em Campinas), além de deputados e os senadores Alan Rick e Efraim Filho.
Em seu discurso, Alan Rick destacou a aprovação do Projeto de Lei nº 2.874/2019, de sua relatoria, que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). A nova legislação estabelece regras claras para a doação de alimentos, garante segurança jurídica aos doadores e cria mecanismos de incentivo, como benefícios fiscais e o Selo Doador de Alimentos.
O senador ressaltou que a medida era urgente, já que a falta de segurança jurídica levava muitas empresas a descartar alimentos, próprios para o consumo, para evitar tributação, em vez de doá-los. “O país que alimenta o mundo ainda convive com milhões de famintos. Trabalhamos para transformar o desperdício em dignidade, criando condições para que supermercados e empresas possam doar sem medo de penalidades ou insegurança jurídica” .
Alan Rick também reconheceu a importância do setor supermercadista, que representa mais de R$ 1 trilhão do PIB e emprega cerca de 9 milhões de brasileiros, chamando-o de “vitrine da modernidade e da força produtiva do país” .
Ao encerrar, enfatizou que a sanção da lei é “apenas o começo”, defendendo que o Brasil precisa unir tecnologia, eficiência e justiça social:
“Esperamos que este seja um marco para muitas outras vitórias contra a fome. O Brasil que queremos é o da tecnologia no campo, da eficiência no varejo, mas, acima de tudo, da justiça social na mesa do trabalhador.”
Prefeito César Andrade recebe superintendente do Incra que anuncia R$ 408 mil em créditos liberados para assentados do Cruzeiro do Vale
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
Em Brasileia, deputada Socorro Neri presta contas, escuta demandas e reafirma seu compromisso com a educação
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
POLÍTICA
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos
-
Política6 dias atrás
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
-
Política6 dias atrás
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
-
Política7 dias atrás
Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai