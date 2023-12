Em almoço com governador, deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior ratificam harmonia com o executivo

11 unidades habitacionais serão construídas no município de Assis Brasil. Foi o que garantiu o governador Gladson Cameli, durante ato de anúncio de construção de 1.542 casas do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

O prefeito Jerry Correia foi convidado para prestigiar o evento, que também contou com a presença do vereador Wermison Martins, do Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago e do Secretário de Governo, Alisson Bestene.

Em Assis Brasil, as 11 unidades habitacionais terão 46,80 m², contando com 1 dormitório, 1 banheiro social, sala e cozinha conjugada, além de área para ampliação. O investimento estimado é de R$ 858.948,53, com previsão de conclusão em 5 meses após o início das obras.

O prefeito Jerry lembrou ainda que já garantiu mais 3 milhões de reais para construção de mais casas em seu município.

“Agradeço pelo compromisso comprido do governador Gladson Cameli, que atendeu mais uma demanda que colocamos em sua mesa. Também vale destacar que nossa gestão já tem garantido mais de 3 milhões de reais para construção de mais casas para nossa gente”, comemorou o prefeito.