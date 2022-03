Em ação humanitária no Juruá Nicolau visita áreas alagadas e acompanha distribuição de donativos

A bordo de uma embarcação tipo voadeira, o presidentes Assembléia Legislativa, Nicolau Junior, visitou nesta sexta feira(4), a comunidade da Boca do Môa, na zona rural de Cruzeiro do Sul, área atingida pela enchente que afeta mais de 30 mil pessoas no Juruá. Nicolau também esteve nos bairros da Lagoa, Várzea e Miritizal, todos inundados.

A visita antecedeu a distribuição de 10 toneladas de alimentos para famílias desabrigadas por causa da enchente em Cruzeiro do Sul. “São muitas mãos ajudando, muitas instituições contribuindo. Estou há mais de uma semana aqui no Juruá acompanhado o drama das famílias pela cheia. Prefeitura e Estado uniram forças e nòs mobilizamos o legislativo para também darmos nossa contribuição “, garantiu Nicolau.

Segundo Defesa Civil Estadual, cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pela enchente que desligou e desabrigou milhares de pessoas na segunda maior cidade do Acre. O governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima também participaram da ação.

