Ele é um Traíra!! Vereador Jurandir deixa de fazer parte do grupo político da Deputada Maria Antônia e do ex-prefeito Dêda

A partir desta terça-feira (30), o vereador Jurandir Queiroz deixou de fazer parte do Grupo Político da deputada estadual, Maria Antônia, e do Ex-prefeito Dêda, a decisão foi tomada em conjunto pelos membros que fazem parte deste grupo por reprovar as atitudes de Jurandir enquanto vereador.

O que a deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda prezam é o caráter, o mantimento da palavra, a confiança e o bem coletivo, mas corriqueiramente sofreram grande decepção com aquele que deveria ser o exemplo, pois por algumas vezes na Câmara, o vereador Jurandir mostrou que não é uma pessoa confiável, e que não tem palavra. Devido a parda da confiança, o parlamentar não tem mais nada a tratar com o grupo, inclusive com aquele empresário que fechou sua loja para carregar a campanha de Jurandir nas costas.

Todos são conhecedores que o Casal foi vítima de uma grande traição política por parte da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e que depois desta traição política o grupo se apartou da gestão, mas o vereador Jurandir (fazendo parte do grupo traído) permaneceu na base da prefeita defendendo seus próprios interesses; mesmo assim, Dêda e Maria Antônia não interviram e não reprimiram o parlamentar, pois a decisão deveria partir dele e não por meio de pressão.

Outrora, o próprio vereador Jurandir (quando era suplente na legislação passada) já foi vítima das pilantragens políticas para as bandas de Brasileia e mesmo assim, por motivo fútil, permaneceu junto daqueles que um dia lhe humilharam. Se o vereador Jurandir fosse esperto saberia que o golpe está aí, cai quem quer.

Mas o posicionamento do vereador Jurandir durante a sessão desta terça, foi a gota d’água. A princípio, Jurandir tinha assinado um documento dando a sua palavra de apoio a uma determinada emenda, mas na calada da noite mudou seu voto, um porta voz do grupo no qual ele fazia parte chegou a pedir que ele mantivesse sua palavra, mas Jurandir não atendeu, mudou o voto e perdeu completamente a confiança daqueles que acreditavam de fato na pessoa dele. Este comportamento é totalmente reprovável pela deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda, pois o que o ser humano tem de mais valioso é a palavra, e isso parece que o parlamentar não conhece.

A titulo de informação, o vereador Jurandir está livre para procurar outro grupo político para fazer parte, pois este parlamentar não tem mais compromisso com o grupo do Casal Maria Antônia e Dêda que encontrasse extremamente decepcionados com a falta de postura do parlamentar.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Com o intuito de ajudar na manutenção do espaço do Educandário Santa Margarida, que atende crianças de zero a 12 anos de idade, o deputado Leo de Brito está destinando R$ 350 mil, por meio de emenda, à instituição. A emenda será viabilizada por meio de convênio com o Tribunal de Justiça. “O Educandário Santa Margarida é uma instituição que representa a única esperança para crianças que precisam de acolhimento”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe