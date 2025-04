Edvaldo se reúne com Dom Flávio Giovenale e garante destinação de recursos para projetos sociais da Diocese de Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) se reuniu nesta segunda-feira (7) com o bispo Dom Flávio Giovenale, da Diocese de Cruzeiro do Sul. No encontro, Giovenale e sua equipe técnica apresentaram ao parlamentar os projetos desenvolvidos pela Igreja no Acre, nos vales do Juruá e Tarauacá-Envira.

“A reunião com o bispo Dom Flávio, ela teve como objetivo nos apresentar os diversos programas que a Diocese hoje trabalha, que envolve os municípios, no Acre, de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Tarauacá e Feijó e, no baixo Amazonas, eles também têm atuação em Guajará, Ipixuna e Eirunepé. Então, eles apresentaram os diversos programas: a Pastoral da Criança, o trabalho que a Cáritas faz nas ações solidárias, o Lar dos Vicentinos, o Centro da Juventude, que a Diocese tem, a Casa Madre Tereza, que é uma espécie de creche que trabalha com crianças do bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, e a Fazenda da Esperança Feminina, que é a única casa de recuperação terapêutica para mulheres que existe no Acre”, explicou o deputado.

Após a explanação feita pela equipe de Dom Flávio, Edvaldo Magalhães firmou o compromisso de apoiar os projetos e programas da Diocese de Cruzeiro do Sul. Um novo encontro deve acontecer em julho para definir os detalhes para a destinação de emendas.

“Eles fizeram a apresentação de cada uma dessas áreas e o objetivo é, com antecedência, nos colocar os seus programas para que a gente possa apoiá-los nas prioridades que nós definimos. Assumimos um compromisso que vamos fazer isso e vamos retornar numa reunião no final de julho. Fomos bem recebidos pelo bispo Dom Flávio e pela equipe da Diocese”, pontuou.