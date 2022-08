Edvaldo Magalhães mostra a força da militância, na busca por mais um mandato de deputado estadual

Em clima de animação com o resultado da pesquisa que o coloca em segundo lugar na preferência do eleitorado acreano para o Senado Federal, o candidato do PSB, Dr. Jenilson Leite participou de um bandeiraço na tarde desta quarta-feira (23), na Avenida Ceará, em Rio Branco, em frente ao comitê central de sua campanha que será inaugurado nesta sexta-feira (26).

“Hoje nós estamos fazendo esse bandeiraço muito animado, com muita felicidade e alegria aqui na Avenida Ceará, ao lado do nosso comitê. Essa é uma caminhada de muito esforço e estamos muito contentes, pois fizemos um trabalho importante aqui na Assembleia Legislativa, ajudamos nossa população na pandemia e agora queremos ajudar ainda mais o povo acreano lá no Senado Federal”, destacou o candidato.

A inauguração do comitê central de campanha do candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 17 horas, na Avenida Ceará, em frente ao Bolo dos Cerrados do Tangará.