Edvaldo Magalhães defende elaboração de carta ampla em defesa da construção do Hospital Universitário

Em audiência pública realizada nesta segunda-feira (7) na Aleac, para debater acerca da construção do Hospital Universitário, fruto de um requerimento do deputado Adailton Cruz (PSB), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) sugeriu a elaboração de uma carta intitulada ‘Carta do Acre em defesa do Hospital Universitário’.

O documento deve conter a assinatura dos chefes dos três poderes, do Ministério Público Estadual, dos 24 deputados e de toda bancada federal, que inclui 8 deputados federais e três senadores. A ideia é reunir forças para que o Hospital entre no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Presidente Lula vem ao Acre nos próximos meses. Puxa, imagine se todas as instituições entregam ao presidente essa Carta do Acre em Defesa do Hospital Universitário? Isso vai marcando politicamente o espaço e você vai transformando a bandeira naquilo que é a vontade e a concordância de todos em ação política de todos. Se você não transforma a bandeira de todos em uma ação política de todos, vai ficando. Ou vai sendo feita de forma picadinha. Nós precisamos colocar isso numa agenda central”, disse Edvaldo Magalhães.

Edvaldo Magalhães citou que amanhã, dia 8, vai tratar o assunto com o presidente da Assembleia, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e já iniciar a coleta de assinaturas, para que até quarta-feira, 9, a matéria seja aprovada em plenário.

“Eu penso que se a gente fizer um movimento, botando essa pitada política como prioridade, e de forma ampla, com todos dentro, instigando para que essas instituições tomem essas decisões, nós podemos dar um passo. A minha sugestão é que a Assembleia lidere isso. Essa bandeira, nós precisamos enfiar isso no orçamento do Ministério da Educação, com a verba extra, para depois entrar no PAC, quem sabe na segunda rodada do PAC, com a garantia que não vai ter contingenciamento”, pontuou o parlamentar.

A audiência pública contou com representantes de conselhos, acadêmicos, docentes ligados aos cursos de Saúde da Universidade Federal do Acre, além da reitora Guida Aquino e equipe técnica da instituição pública de ensino superior. O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) também participou do debate. A obra do Hospital Universitário é orçada em R$ 300 milhões.