Edvaldo e Perpétua colocam campanha na rua em visita ao comércio da Epaminondas Jácome e da Benjamin Constant

As ruas e avenidas do centro de Rio Branco foram tomadas na manhã desta terça-feira (30) pelo colorido da campanha de Edvaldo Magalhães, a deputado estadual, e de Perpétua Almeida, a federal. Com uma militância animada e irreverente, Edvaldo e Perpétua foram abraçados por Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo, na Esquina da Alegria.

Antes, a campanha de Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida passou pelo Praça da Revolução levando esperança de um Acre melhor para todos. Edvaldo Magalhães disse que é preciso uma mudança profunda no cenário político do Acre e do Brasil.

“A campanha é marcada pela alegria, pela irreverência e pelo contato com as pessoas. Não existe campanha no distanciamento, tem que ser bem juntinho da comunidade e hoje nós estamos aqui, com pé no chão, com a nossa militância, apresentando às pessoas aquilo que nós já fizemos e trabalhamos e apontando para o futuro. O futuro tem que ser de mudança, de mudança profunda no Brasil e no Acre”, disse Edvaldo Magalhães.

Perpétua Almeida lembrou sua luta na Câmara Federal em defesa do Acre. Disse que em todas as grandes pautas do País e do Acre, sempre esteve presente. Foi assim como a indenização para os Soldados da Borracha, o direito ao uso de espingardas para quem residem nas florestas e na zona rural, na Amazônia, a renegociação do Fies e agora a luta em defesa do piso da Saúde.

“Não tem uma luta neste estado que eu não estivesse lá. E mais, a luta nossa em defesa do auxílio emergencial de R$ 600 no início da pandemia. É minha a emenda que garantiu que as mulheres que ficaram sozinhas recebessem 1 mil e 200 reais”, disse Perpétua Almeida.

O candidato ao governo do Acre, Jorge Viana, aproveitou para comentar os números da pesquisa Ipec, que o coloca com 27%, o segundo colocado, com pouco mais de 15 dias de campanha apenas.

“Nós vamos ganhar essa eleição. Sabe por que? Porque tem muita gente que nem sabe que eu e o Marcus Alexandre somos candidatos a governador e a vice e a Nazaré a nossa senadora. Então, vamos gente na frente no primeiro turno e depois vamos vencer no segundo para trabalhar e deixar o atraso e a corrupção do governo para trás. É isso gente”, disse Jorge Viana.

O ato encerrou no Terminal Urbano de Rio Branco.