Edvaldo comemora início de testes dos equipamentos do Complexo Industrial do Café: “isso é fruto de parceria do governo do Lula”

Cumprindo agenda em Mâncio Lima esta semana, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) participou nesta terça-feira (29) do processo de testes dos equipamentos de processamento do Complexo Industrial do Café.

A obra é uma parceria entre o governo Lula, por meio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e a Coopercafé.

“Nós estamos aqui numa etapa de celebração, testando as máquinas de um projeto que bateu um grande recorde. Entre a ordem de serviço e o início da primeira operação, foram apenas um ano e quatro meses. Isso é fruto de uma grande parceria do governo do presidente Lula, via ABDI, conduzida pela diretora Perpétua, e a Cooperativa dos Produtores de Café do Vale do Juruá, presidida pelo Jonas Lima”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar afirmou que o Complexo Industrial do Café não é apenas uma indústria, mas que além de promover o desenvolvimento no campo, também promove inclusão social, ao beneficiar diretamente o café produzido por cafeicultores da Agricultura Familiar.

“Isso aqui é a demonstração de que quando se quer, se faz pelos que mais precisam. Essa obra é a salvação daqueles que não tem condições de fazer um grande investimento para o beneficiamento do seu café, poder chegar aqui e encontrar a bela dessa estrutura”, ressaltou.

A ideia é inaugurar o Complexo a partir da segunda quinzena de maio. Orçado em mais de R$ 9 milhões e com contrapartida da Coopercafé de R$ 2 milhões, o Complexo Industrial do Café do Juruá é o maior complexo industrial de beneficiamento do café da agricultura familiar da região Norte.

Café Amazônia Sustentável

O projeto Café Amazônia Sustentável, iniciativa da ABDI, tem como objetivo implementar um modelo cooperativista socioeconômico sustentável de beneficiamento de café, proveniente de culturas familiares da região do Vale do Juruá, no Acre – o Complexo Industrial do Café.

Estima-se que o projeto atinja, até o final de 2025, mais de 150 famílias e 1.500 pessoas. Atualmente existem 1,5 milhões de pés de cafés plantados na região pelos produtores cooperados, sendo que mais da metade dessas plantações são de pequenos e médios produtores.

A previsão é de que, na safra de 2025, serão produzidas 34 mil sacas de café oriundas do projeto.