Eduardo Velloso visita Mercado Elias Mansour, conversa com trabalhadores e reforça compromisso com melhorias

O deputado federal Eduardo Velloso esteve no Mercado Elias Mansour, o mais tradicional ponto comercial da capital acreana, para tomar um café e reencontrar amigos de longa data. A visita, marcada pela simplicidade e pelo contato direto com a população, reforçou a relação próxima do parlamentar com a comunidade local.

Durante o encontro, Velloso aproveitou para conversar com trabalhadores e empreendedores que aguardam a conclusão das obras do novo mercado. Eles relataram suas preocupações, dificuldades e expectativas, destacando os desafios enfrentados enquanto as reformas ainda estão em andamento.

O deputado ouviu atentamente cada demanda, demonstrando interesse em acompanhar de perto a situação e identificar formas de contribuir para a melhoria das condições de trabalho e infraestrutura do local. Segundo ele, compreender a realidade de quem vive o dia a dia do comércio é fundamental para buscar soluções eficazes.

Eduardo Velloso destacou que estar presente e escutar as pessoas é o primeiro passo para construir políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população. Ele reafirmou seu compromisso com os trabalhadores do Acre e garantiu que continuará atuando para fortalecer espaços tradicionais como o Mercado Elias Mansour, que fazem parte da história e da economia da capital.

