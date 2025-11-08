Tudo sobre Política
Eduardo Velloso visita Mercado Elias Mansour, conversa com trabalhadores e reforça compromisso com melhorias
O deputado federal Eduardo Velloso esteve no Mercado Elias Mansour, o mais tradicional ponto comercial da capital acreana, para tomar um café e reencontrar amigos de longa data. A visita, marcada pela simplicidade e pelo contato direto com a população, reforçou a relação próxima do parlamentar com a comunidade local.
Durante o encontro, Velloso aproveitou para conversar com trabalhadores e empreendedores que aguardam a conclusão das obras do novo mercado. Eles relataram suas preocupações, dificuldades e expectativas, destacando os desafios enfrentados enquanto as reformas ainda estão em andamento.
O deputado ouviu atentamente cada demanda, demonstrando interesse em acompanhar de perto a situação e identificar formas de contribuir para a melhoria das condições de trabalho e infraestrutura do local. Segundo ele, compreender a realidade de quem vive o dia a dia do comércio é fundamental para buscar soluções eficazes.
Eduardo Velloso destacou que estar presente e escutar as pessoas é o primeiro passo para construir políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população. Ele reafirmou seu compromisso com os trabalhadores do Acre e garantiu que continuará atuando para fortalecer espaços tradicionais como o Mercado Elias Mansour, que fazem parte da história e da economia da capital.
Joabe Lira entrega títulos honoríficos e destaca o valor de quem transforma Rio Branco com trabalho e dedicação
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou a tradicional solenidade de entrega dos Títulos Honoríficos 2025, em reconhecimento a cidadãos que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.
O presidente da Casa, Joabe Lira, conduziu a cerimônia e destacou a importância da noite de homenagens, marcada por emoção e reconhecimento público. O parlamentar foi responsável por entregar três honrarias a personalidades que simbolizam o talento, a fé e o compromisso com o Acre:
- Título de Empreendedora do Município — à Sra. Rosalina Nobre, proprietária das lojas Mil Presente, exemplo de coragem, determinação e espírito empreendedor.
- Título de Mulher Destaque — à Sra. Priscila Paiva, primeira mulher piloto aérea do Estado do Acre, símbolo de superação e inspiração para outras mulheres.
- Título de Guardião da Cultura — ao Sr. Virgílio Carvalho, músico e membro da Igreja Batista do Bosque, reconhecido por sua dedicação à valorização da cultura local.
Durante o discurso, o presidente ressaltou que a cerimônia representa o reconhecimento público àqueles que fazem de Rio Branco uma cidade mais forte e solidária:
“Esta é um dia para celebrar pessoas que acreditam no Acre, que acreditam no poder da fé, da cultura e do trabalho. São exemplos que nos inspiram e nos lembram que o desenvolvimento de uma cidade não se faz apenas com obras, mas com pessoas que transformam vidas. Cada homenageado aqui carrega uma história de superação e amor por Rio Branco.”
Encerrando sua fala, o vereador reforçou o papel do Poder Legislativo na valorização dos cidadãos que contribuem para o bem comum:
“Essas homenagens refletem o compromisso da Câmara em reconhecer e valorizar quem constrói um Acre melhor com fé, talento e muito trabalho. Que esse gesto sirva de estímulo para que mais pessoas continuem acreditando na nossa cidade e no potencial do nosso povo.”
