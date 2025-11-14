Eduardo Velloso visita Colégio Tiradentes e destaca parceria de R$ 250 mil para aquisição de kits de robótica

O deputado federal Eduardo Velloso visitou, na última quinta-feira (13), o Colégio Tiradentes, escola militar da Polícia Militar do Acre, para acompanhar de perto a rotina dos alunos e verificar a aplicação da emenda de R$ 250 mil destinada por seu mandato para a aquisição de kits de robótica. A visita foi guiada pela diretora da escola, a capitã Ivanise Pontes, a coordenadora de ensino Ana Débora e a policial militar Maria José, que apresentaram ao parlamentar a estrutura e o trabalho desenvolvido na instituição.

Durante a passagem pela escola, Velloso destacou o comprometimento da gestão e o orgulho demonstrado pelos alunos. “É muito gratificante ver o carinho dos estudantes e a seriedade com que essa escola trabalha. Já somos parceiros e destinamos a emenda de R$ 250 mil para os kits de robótica, que vão fortalecer ainda mais o aprendizado e ampliar as oportunidades para essas crianças”, afirmou o deputado.

A coordenadora Ivanise agradeceu o apoio do parlamentar e reconheceu a importância do investimento para o desenvolvimento pedagógico. “O Colégio Militar é referência em educação e excelência no ensino. Quando encontramos parceiros dispostos a caminhar conosco, como o senhor, sabemos que os resultados serão ainda melhores. Essa emenda chega em boa hora e vai potencializar o trabalho que fazemos com os alunos”, destacou.

Velloso também ressaltou que o modelo de escola militar tem apresentado resultados concretos e merece ser ampliado no estado. Ele agradeceu ao governador Gladson Cameli pela iniciativa de fortalecer instituições nesse formato e elogiou a vice-governadora Mailza, que, segundo ele, também abraça o projeto e tem compromisso com sua expansão. “Precisamos de mais escolas como esta no Acre. São espaços que formam jovens com disciplina, valores e qualidade de ensino”, disse.

A visita reforça a parceria entre o mandato do deputado e o Colégio Tiradentes, que deve ganhar ainda mais estrutura com a chegada dos kits de robótica. Para Velloso, investir em tecnologia e educação é garantir um bom futuro para as crianças acreanas. “Vamos continuar apoiando iniciativas que transformam vidas, porque é isso que move o nosso trabalho”, concluiu.