Eduardo Velloso percorre comunidades isoladas do interior do Acre, escuta moradores e anuncia mutirão de saúde para 2026

Em uma das agendas mais intensas e simbólicas do mandato, o deputado federal Eduardo Velloso passou os últimos dias navegando pelo Rio Tejo e visitando algumas das comunidades mais isoladas do Acre. A imersão começou na quinta-feira (20), com a chegada a Marechal Thaumaturgo, e seguiu por diferentes comunidades ribeirinhas. Todo o trajeto foi acompanhado pela deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Deda, parceiros constantes nas ações de saúde e inclusão, sobretudo no Juruá.

De Marechal, a comitiva seguiu para a comunidade Foz do Alegria, onde pernoitou, e na manhã de sexta (21) continuou a viagem até a comunidade Prainha. Em seguida, chegou à aldeia Kuntamanã, do povo Kuntanawa, para uma conversa com o cacique Haru Kuntanawa. Além de ouvir demandas locais, Velloso dialogou sobre apoio à próxima edição da Copa das Árvores, torneio idealizado por Haru e realizado pela primeira vez em outubro deste ano, reunindo equipes de diferentes comunidades e reservas extrativistas do Alto Juruá e Alto Tarauacá.

Horas depois, o grupo seguiu rumo à Vila Restauração, uma das regiões mais isoladas do Acre, já na divisa com o município do Jordão. O deslocamento exigiu mais de oito horas de canoa, em um trecho onde, durante o verão, a navegação chega a levar até 12 horas devido ao baixo nível do rio. Na comunidade, Velloso e Maria Antônia participaram do evento natalino antecipado, que reuniu mais de 600 pessoas e foi organizado pela comunidade com o apoio dos deputados. Ao falar aos moradores, Velloso destacou o motivo de ter decidido viajar pelo rio para chegar até a Vila. “Quero dizer para vocês que eu sonho em ver o nosso Acre melhor, o nosso Acre mais próximo de vocês, que a agricultura familiar seja mais reconhecida, tenha mais ajuda, principalmente as comunidades mais distantes, assim como é aqui na Restauração”, afirmou. Segundo ele, a presença física tem um propósito claro. “Eu sou médico e sei das dificuldades que vocês enfrentam. Fiz questão de vir de barco até aqui, para conhecer de perto a realidade de vocês e aqui firmo o nosso compromisso”.

O impacto da visita ficou evidente entre os moradores, que relataram a dificuldade histórica de acesso a atendimento médico e políticas públicas. Em resposta às demandas, Velloso se comprometeu a realizar, no início de 2026, um grande mutirão de saúde para as comunidades isoladas da região, com clínico geral, ginecologista, equipe de oftalmologia e outras especialidades. “Juntos nós vamos sim mudar a realidade do nosso povo e, se Deus quiser, do nosso Acre e do nosso Brasil. Porque eu acredito em vocês, acredito na nossa força e acredito que juntos nós iremos vencer todas as dificuldades”, disse o deputado.

No sábado (22), já no retorno para a área central de Marechal Thaumaturgo, a comitiva fez uma parada na Vila Triunfo, onde Velloso se reuniu com a Associação dos Agricultores e fez uma conversa que girou em torno da produção local e das condições de escoamento e apoio técnico. Ele reforçou que seu compromisso com o setor vai além de ações pontuais. “Aqui a base do sustento das suas famílias é a agricultura familiar. Temos um compromisso de ver esses agricultores ao longo de 5, 6 anos, tendo a sua própria plantação, melhorar os ramais e eu quero ver, eu sonho em ver, esta comunidade produzindo mais”, disse o parlamentar.

Para Velloso, a viagem deixou evidente que as comunidades isoladas continuam enfrentando carências estruturais e desafios de acesso que precisam ser enfrentados com prioridade. A promessa do mutirão de saúde para o próximo ano é o primeiro passo de uma agenda que ele pretende intensificar. “Grande parte do que a gente come, do que está na nossa mesa, vem da agricultura familiar. Temos que fazer com que esses produtores sejam cada vez mais reconhecidos e cada vez mais valorizados. Esse é o nosso compromisso com você”, concluiu.