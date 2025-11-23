Tudo sobre Política
Eduardo Velloso percorre comunidades isoladas do interior do Acre, escuta moradores e anuncia mutirão de saúde para 2026
Tudo sobre Política
Em uma das agendas mais intensas e simbólicas do mandato, o deputado federal Eduardo Velloso passou os últimos dias navegando pelo Rio Tejo e visitando algumas das comunidades mais isoladas do Acre. A imersão começou na quinta-feira (20), com a chegada a Marechal Thaumaturgo, e seguiu por diferentes comunidades ribeirinhas. Todo o trajeto foi acompanhado pela deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Deda, parceiros constantes nas ações de saúde e inclusão, sobretudo no Juruá.
De Marechal, a comitiva seguiu para a comunidade Foz do Alegria, onde pernoitou, e na manhã de sexta (21) continuou a viagem até a comunidade Prainha. Em seguida, chegou à aldeia Kuntamanã, do povo Kuntanawa, para uma conversa com o cacique Haru Kuntanawa. Além de ouvir demandas locais, Velloso dialogou sobre apoio à próxima edição da Copa das Árvores, torneio idealizado por Haru e realizado pela primeira vez em outubro deste ano, reunindo equipes de diferentes comunidades e reservas extrativistas do Alto Juruá e Alto Tarauacá.
Horas depois, o grupo seguiu rumo à Vila Restauração, uma das regiões mais isoladas do Acre, já na divisa com o município do Jordão. O deslocamento exigiu mais de oito horas de canoa, em um trecho onde, durante o verão, a navegação chega a levar até 12 horas devido ao baixo nível do rio. Na comunidade, Velloso e Maria Antônia participaram do evento natalino antecipado, que reuniu mais de 600 pessoas e foi organizado pela comunidade com o apoio dos deputados. Ao falar aos moradores, Velloso destacou o motivo de ter decidido viajar pelo rio para chegar até a Vila. “Quero dizer para vocês que eu sonho em ver o nosso Acre melhor, o nosso Acre mais próximo de vocês, que a agricultura familiar seja mais reconhecida, tenha mais ajuda, principalmente as comunidades mais distantes, assim como é aqui na Restauração”, afirmou. Segundo ele, a presença física tem um propósito claro. “Eu sou médico e sei das dificuldades que vocês enfrentam. Fiz questão de vir de barco até aqui, para conhecer de perto a realidade de vocês e aqui firmo o nosso compromisso”.
O impacto da visita ficou evidente entre os moradores, que relataram a dificuldade histórica de acesso a atendimento médico e políticas públicas. Em resposta às demandas, Velloso se comprometeu a realizar, no início de 2026, um grande mutirão de saúde para as comunidades isoladas da região, com clínico geral, ginecologista, equipe de oftalmologia e outras especialidades. “Juntos nós vamos sim mudar a realidade do nosso povo e, se Deus quiser, do nosso Acre e do nosso Brasil. Porque eu acredito em vocês, acredito na nossa força e acredito que juntos nós iremos vencer todas as dificuldades”, disse o deputado.
No sábado (22), já no retorno para a área central de Marechal Thaumaturgo, a comitiva fez uma parada na Vila Triunfo, onde Velloso se reuniu com a Associação dos Agricultores e fez uma conversa que girou em torno da produção local e das condições de escoamento e apoio técnico. Ele reforçou que seu compromisso com o setor vai além de ações pontuais. “Aqui a base do sustento das suas famílias é a agricultura familiar. Temos um compromisso de ver esses agricultores ao longo de 5, 6 anos, tendo a sua própria plantação, melhorar os ramais e eu quero ver, eu sonho em ver, esta comunidade produzindo mais”, disse o parlamentar.
Para Velloso, a viagem deixou evidente que as comunidades isoladas continuam enfrentando carências estruturais e desafios de acesso que precisam ser enfrentados com prioridade. A promessa do mutirão de saúde para o próximo ano é o primeiro passo de uma agenda que ele pretende intensificar. “Grande parte do que a gente come, do que está na nossa mesa, vem da agricultura familiar. Temos que fazer com que esses produtores sejam cada vez mais reconhecidos e cada vez mais valorizados. Esse é o nosso compromisso com você”, concluiu.
Tudo sobre Política
Socorro Neri avança na pauta da inclusão: Comissão do Trabalho aprova programa nacional para jovens indígenas
A deputada federal Socorro Neri garantiu mais um avanço significativo na agenda de inclusão social e geração de oportunidades no país. A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o Projeto de Lei 3.940/2025, relatado pela parlamentar, que cria o Programa Nacional de Emprego e Formação para Jovens Indígenas.
A proposta estabelece políticas concretas para romper barreiras históricas que afastam jovens indígenas do mercado de trabalho. Entre as ações previstas estão incentivos à contratação, oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, realizados em parceria com Institutos Federais e o Sistema S, além de medidas de apoio ao desenvolvimento econômico das comunidades indígenas, sempre respeitando as tradições e identidades culturais de cada povo.
Para Socorro Neri, o projeto representa um marco na luta por justiça social e inclusão.
“Num país onde quase 70% dos jovens indígenas seguem fora do mercado formal, abrir caminhos reais para emprego e formação é uma ação de justiça social. É sobre garantir futuro, dignidade e oportunidades onde historicamente faltaram portas abertas. Seguimos trabalhando para que este programa se torne lei e para que a juventude indígena tenha acesso ao que sempre lhe foi negado: direito ao trabalho, à formação e ao desenvolvimento pleno”, destacou a deputada.
Com a aprovação na Comissão do Trabalho, o PL segue agora para as próximas etapas de tramitação na Câmara. Caso aprovado em definitivo, o programa poderá se tornar uma das políticas mais estruturantes já criadas para assegurar autonomia, inclusão produtiva e valorização da juventude indígena em todo o país.
Prefeito Salatiel Magalhães prioriza melhoria de ramais para população rural de Rodrigues Alves
Socorro Neri avança na pauta da inclusão: Comissão do Trabalho aprova programa nacional para jovens indígenas
Deputada Maria Antônia visita comunidades Restauração e Triunfo e reafirma compromisso durante viagem pelo rio Tejo
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
Eduardo Velloso percorre comunidades isoladas do interior do Acre, escuta moradores e anuncia mutirão de saúde para 2026
POLÍTICA
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC. A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia4 dias atrás
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli trai a saúde: governador abandona justamente a categoria que o reelegeu e agora tenta calar servidores na Justiça
-
Política7 dias atrás
Justiça manda executar dívida de R$ 96 mil contra ex-prefeito Mazinho Serafim por irregularidades em Sena Madureira
-
Geral5 dias atrás
Golpes: ABAV-Acre alerta: golpes com passagens baratas aumentam e exigem atenção redobrada