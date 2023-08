Eduardo Velloso participa do Fórum das Cidades Amazônicas e reafirma seu compromisso junto ao meio ambiente

Neste final de semana, o deputado Federal Eduardo Velloso esteve participando do Fórum das Cidades Amazônicas, que acontece em Belém (PA). Ocasião em que reafirmou seu compromisso com a proteção e os cuidados com o meio ambiente e a amazônia por meio dos seguimento Cúpula da Amazônia e Diálogos da Amazônia, que são importantes iniciativas voltadas para a preservação e sustentabilidade da região amazônica.

A Cúpula da Amazônia é uma reunião de líderes de países amazônicos, que busca discutir e implementar estratégias para a proteção do meio ambiente, combate ao desmatamento e desenvolvimento sustentável na região. Já o Diálogo da Amazônia é um fórum de discussões que envolve diversos setores , como governos, organizações não governamentais, comunidades locais e empresas, para encontrar soluções conjuntas para os desafios ambientais e sociais da Amazônia.

Na ocasião, traçam estratégias para a criação de políticas públicas conjuntas, de acordo com a realidade de cada região, além de aproximar as cidades e criar uma organização de caráter permanente de articulação das cidades da região. Para o deputado Eduardo Velloso, essas iniciativas são de extrema importância, considerando que a Amazônia é uma das maiores florestas tropicais do mundo, desempenhando um papel crucial na regulação do clima global e abrigando uma rica biodiversidade.

Mais de 15 instituições estão envolvidas na organização do evento, incluindo a Prefeitura Municipal de Belém do Pará, Governo do Pará, Frente Nacional de Prefeitos (FNP),Governo Federal e o Fórum das Cidades Amazônica conta ainda com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).