“É unindo forças que se fortalece uma aliança “, diz deputado Nicolau Júnior ao reiterar apoio a Alysson Bestene

Nesta quarta-feira (29), a deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda receberam no escritório político do casal, em Rio Branco, a visita do prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia – PP, para tratar de assuntos institucionais.

Na oportunidade, o gestor apresentou demandas a serem supridas por meio de emendas parlamentares, ocasião em que a deputada Maria Antônia se colocou a disposição para contribuir com o desenvolvimento do município. Após as tratativas, foi dialogado sobre a política no Estado do Acre, onde o ex-prefeito Dêda enfatizou alguns assuntos que giram em torno da boa política.

“Estamos honrados de receber a ilustre visita do nosso querido prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, um dos prefeitos mais bem avaliado do nosso estado e que faz parte do nosso partido. Estamos a disposição para contribuir com o avanço desta cidade. A deputada Maria Antônia já colocou o seu mandato a disposição para ajudar a população. Vamos reconhecer os esforços do prefeito em buscar apoio e desenvolver uma excelente gestão”, disse Dêda.