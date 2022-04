“É uma honra participar desse momento”, diz Nicolau Junior na inauguração do novo PS de Rio Branco

A deputada estadual Maria Antônia esteve na tarde desta segunda-feira (04) participando do ato solene de inauguração da nova ala de enfermaria do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), onde contou com a presença de várias autoridades no Estado.

De acordo com a parlamentar, esta é uma obra simbólica para os acreanos que almejam melhor qualidade da saúde do Estado do Acre. Este é um investimento de mais de R$ 10 milhões, a nova estrutura possui 120 leitos, em um espaço moderno e humanizado, para melhorar a vida de todos aqueles que buscam por serviços de emergência da saúde.

A população é conhecedora que atualmente a situação no Pronto Socorro está muito difícil e com superlotação, porém com a entrega desses 120 leitos o objetivo é que acabem com as filas nos corredores e todos tenham um leito dignos para se recuperarem de suas enfermidade.

“Para nós acreano, é motivo de muita alegria poder fazer parte deste momento importante para a saúde do nosso Estado, quero desde já parabenizar toda a equipe do governo que se dedicaram para que esta obra fossem concluída pois a nossa população é merecedora e eu estou a disposição para contribuir naquilo que for necessário. Espero que o nosso estado evolua ainda mais pelo bem das nossas famílias acreanas”, concluiu a parlamentar.