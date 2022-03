“É o governo cumprindo a palavra”, diz Nicolau ao receber projeto do auxílio alimentação para servidores da saúde

Circula a boca miúda que o perito criminal aposentado, Pedro Nilton, que ocupou a vaga do articulador politico Chiquinho do Poço, na secretaria de obras de Epitaciolândia em meados de 2021, é mais uma baixa na espinhosa pasta da gestão municipal do tucano Sérgio Lopes.

No inicio do ano, este mesmo site de noticias, informou que a dança da cadeira do titular da pasta responsável pelas demandas de infraestrutura em Epitaciolândia, era questão de tempo acontecer, em decorrência de alguns fatores, dentre os quais a reclamação da população em torno das ruas esburacadas e muitas delas apartadas, comprometendo a trafegabilidade das pessoas e veículos.

Vale lembrar que Epitaciolândia é dos poucos municípios em que ficou dinheiro em caixa da administração passada para investimentos em recuperação de ruas ( Mais de 4 milhões de reais ), deixado pelo ex prefeito Tião Flores para recapeamento de vinte e duas ruas da cidade, no entanto, quase nada foi feito com o dinheiro, que ficou desvalorizado diante da alta nos preços de muitos matérias e insumos.

Os boatos na cidade sobre a queda de Pedro Nilton, são os mais variados possíveis, contudo não se pode negar a capacidade técnica do mesmo para tal pasta, daí os burburinhos de que a saída de Nilton seja por questões políticas.

Uma fonte garante que há uma exigência da base do pré candidato a deputado Daniel Dorzila, que tem apoio declarado do prefeito Sergio Lopes, para que as secretarias possam fazer frentes de trabalhos alinhados no sentido de promover o pretenso deputado, coisa que não tem acontecido na obras que sofre a terceira troca de comando em pouco mais de 14 meses.

Para refrescar a memória, o primeiro secretário de obras de Epitaciolândia nomeado em 1° de janeiro de 2021 foi o ex vereador Kaki, que infelizmente foi uma vítima fatal da covid-19, em menos de um mês no comando da pasta. Com a morte de Kaki, assumiu o articulador político Chiquinho Frota, popularmente conhecido por Chiquinho do Poço, ficando à frente da obras pouco tempo e sendo substituído pelo perito Pedro Nilton, que ao que tudo indica cede a vaga para o funcionário público municipal Wendeson Phelipe, irmão do vereador José Antonio (Nego), que já está atuando com relevância na coordenação de ramais.

Sérgio Lopes, tem promovido desde os primeiros meses de gestão um verdadeiro festival de mudanças na equipe:

Na Saúde já passaram, Cassius Hassem, Fábio Tenório, e atual Sérgio Mesquita

Administração : Regiane Moreira, Sérgio Mesquita, atual Regiane Moreira

Esporte: Welisson Cameli, atual Joãozinho Ferreira

Agricultura: Joãozinho Ferreira, atual Zé Ronaldo

Obras : Kaki, Chiquinho do Poço, Pedro Nilton, e futuro (Wendeson Phelipe).

Segundo a mesma fonte, essa troca desenfreada de secretários tem vários motivos, desde acordos que não foram cumpridos em campanha, ate a falta de envolvimento ou compromisso com a candidatura de Daniel Dorzila.

Nossa equipe entrou em contato com o perito Pedro Nilton, para saber a procedência das informações em torno de sua saída da secretaria de obras, o mesmo até o final dessa matéria não respondeu as mensagens, mesmo cumprimentando nossa equipe via WhatsApp.

Outra secretaria que não estaria alinhada com Dorzila e que esta sendo estudada para ser a próxima ser trocada, é a agricultura, que está a frente o ex-prefeito José Ronaldo, como é sabido, seu grupo irá apoiar a cunhada Deputada Maria Antônia. Daniel já teria até nome para a substituição.

