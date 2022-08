”É absurdo que supermercados sejam autorizados a vender medicamentos”, afirma Perpétua

O candidato ao governo do Acre pela coligação “Com a força do povo”, Sérgio Petecão (PSD), compareceu na tarde desta terça feira (2) à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre acompanhado de seu candidato a vice, Tota Filho (PSD), para oficializar o registro de candidatura e entregar à Justiça Eleitoral a proposta de plano de governo de sua chapa.

Sérgio Petecão e seu candidato a vice foram recebidos pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco Djalma, que na ocasião recebeu das mãos do candidato uma cópia impressa da proposta de plano de governo. O documento de 55 páginas também foi disponibilizado para consulta pública por meio da imprensa.

“Fizemos questão de visitar todos os municípios para que tivéssemos uma participação popular grande. Estou muito feliz e com o sentimento de dever cumprido. A ideia era essa, fazer um plano enxuto, sem enganar o povo, sem mentir, mas sempre preocupado em criar oportunidade de empregos, melhorar a saúde, trabalhar firme na educação e melhorar a vida das pessoas”, declarou Petecão.

O plano de governo do candidato Sérgio Petecão contemplou centenas de propostas colhidas ao longo das visitas que o candidato fez aos 22 municípios do Acre nos últimos meses. Em todas as regiões do estado o candidato realizou o seminário com o tema “Construindo o Acre da Inclusão e das Oportunidades”.

Durante os eventos, em cada município visitado os representantes da sociedade organizada, as lideranças comunitárias e o povo em geral puderam opinar sobre os problemas que enfrentam no dia a dia, e contribuir com a formulação de soluções que poderão ser implementadas na esfera do Poder Executivo estadual, caso o candidato seja eleito.

As principais diretrizes do plano estão pautadas no estímulo ao desenvolvimento econômico, investimentos em infraestrutura, melhoria dos serviços públicos, políticas públicas voltadas ao bem estar social, e apoio a ciência e cultura. O candidato acompanhou pessoalmente o trabalho de compilação e formatação dos dados, executado por uma equipe de especialistas em gestão pública.

Petecão falou também sobre o atual cenário eleitoral, no qual as principais candidaturas ao governo ainda não definiram suas chapas, embora o prazo das convenções termine na próxima sexta-feira. “Eu nunca vi isso em uma eleição, nós ainda nem sabemos quem são nossos adversários, porque eles nem fecharam chapas ainda, mas isso é problema deles. Nossa chapa já está registrada, estamos com o time pronto e vamos à luta”, finalizou o candidato.

Clique aqui e veja o plano de governo: