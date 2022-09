Dr. Thor Dantas trouxe ao conhecimento da população cinco medidas que vai melhorar a saúde do Acre

A deputada federal (PCdoB) Perpétua Almeida, candidata à reeleição, participou do encontro com a produção, juntamente com os candidatos a governo Jorge Viana, Marcus Alexandre, e a candidata ao Senado, Nazaré Araújo. O encontro reuniu cerca de 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais dos 22 municípios acreanos.

Na oportunidade, lideranças falaram sobre suas reivindicações e entregaram um documento do movimento Grito da Terra Brasil, com ações e políticas públicas para os moradores do campo e da floresta.

Perpétua lembra que o apoio à produção rural é uma das suas principais bandeiras do mandato. Lutas como a indenização para os soldados da borracha e a garantia do armamento para os moradores da zona rural.

“O povo do campo, dos ramais e colônias, aqueles que, quando não plantam a cidade não janta, estavam lá, pedindo mudanças pra sair do abandono. Eu acredito: com Jorge Viana e Marcus Alexandre no governo, o Acre vai melhorar, vai voltar a geral emprego e renda para os acreanos”, disse.