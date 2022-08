Dr. Jenilson inaugura comitê em Rio Branco e diz que continuará defendendo o servidor público no Senado

Com uma festa bonita, com a presença da militância, simpatizantes e de candidatos proporcionais do partido, o candidato ao Senado Federal pelo PSB, Dr. Jenilson Leite, inaugurou seu primeiro comitê de campanha em Rio Branco na noite desta sexta-feira (26).

Além do evento, a militância presente realizou um grande bandeiraço em frente ao comitê que fica localizado em uma das principais avenidas de Rio Branco: a Ceará.

Durante seu discurso no ato, o candidato que recentemente cumpriu agenda no interior do Acre destacou a alegria que vem tendo durante essa caminhada “que está iniciando e tenho certeza que finalizará vitoriosa”, disse Jenilson.

O candidato garantiu que será um senador que fará um mandato representativo para todos os acreanos. Deputado pelo segundo mandato, destacou que sempre lutou a favor do servidor e do serviço público do Acre por entender a necessidade de melhorias.

“Nós somos o deputado que estivemos em todos os momentos possíveis defendendo os servidores, travamos todas as lutas por melhorias para essa categoria na Assembleia Legislativa e lá no Senado não vai ser diferente, vamos continuar dando voz à luta de todas as classes trabalhadoras. Precisamos ter no Senado uma pessoa que saiba a importância do servidor e do serviço público, de estar lá em Brasília votando nos momentos difíceis pelos interesses do coletivo. A gente precisa de um senador que no momento que for votar, não venda seu voto, não esqueça suas origens e tenha compromisso com as pessoas desse estado”, asseverou.

O comitê central de campanha do Dr Jenilson Leite em Rio Branco fica localizado na Avenida Ceará, em frente ao Bolo dos Cerrados do Tangará.

Nos próximos dias, o candidato a senador vai inaugurar comitês em outros municípios.