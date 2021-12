DPU recomendou que Tião Bocalom pare de disseminar fake news e discurso de ódio sobre musical com Papai Noel gay

O PSD – Partido Social Democrata, liderado pelo senador Sérgio Petecão vem mostrando porque é um dos maiores e mais organizados do estado. O segmento de mulheres realizou um grande encontro com mais de 200 lideranças femininas em Cruzeiro do Sul, na tarde deste sábado (4).

O encontro teve a presença das principais lideranças do partido, entre elas o senador Petecão, a vice-prefeita de Rio Branco Marfisa Galvão, o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul Henrique Afonso, ex-deputada e atual suplente do senado Maria das Vitórias, o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, o vice prefeito de Rodrigues Alves Pastor Nilson e diversas lideranças mulheres de todos os segmentos da sociedade.

Com o tem: ‘Lugar de Mulher é onde ela quiser’, o encontro é uma verdadeira demonstração de força do partido, que vem organizando os segmentos e debatendo um estado e um Brasil melhor, de olho nos embates futuros.

Petecão se disse surpreso com o tamanho da mobilização e agradeceu aquela multidão de mulheres, que em um sábado à tarde decidiram debater o fortalecimento e a emancipação feminina e a participação delas na política do município, estado e país.

“Eu só tenho de agradecer a essa organização do PSD, que nos orgulha muito. Hoje somos o partido mais atuante do estado e não vamos parar por aqui, temos um projeto para esse Acre dar certo e isso só é possível quando conversamos com as pessoas, coisa que estamos fazendo sem parar. Recentemente fizemos encontro de Juventude estadual, de mulheres, agora vamos fazer nas regionais. O Juruá é uma região muito importante e por isso iniciamos por aqui, essa construção de um grande projeto para ganharmos o governo ano que vem e devolver a esperança e a dignidade as pessoas do Acre”, disse o senador.

Petecão agradeceu a direção do PSD Mulher, que vem fazendo um lindo trabalho no Acre e no Brasil, para apresentar perspectivas de inserir ainda mais as mulheres na política.

As mulheres são nossa fortaleza, elas têm uma sensibilidade e se soubessem da força que tem poderiam ocupar mais espaços de poder e decisão na sociedade. Estamos mostrando nosso compromisso com essa pauta na prática, pois temos um plano de desenvolvimento para o Acre e o Brasil e elas, as mulheres são peças fundamentais para ajudar na construção de grandes vitórias. Temos um projeto fazer do senador Rodrigo Pacheco nosso próximo presidente da República e aqui no Acre eu topei o desafio de disputar o governo, mas jamais quero um projeto meu ou para meia dúzia de pessoas. Nós vamos ganhar o governo em 2022 e pode ter certeza, iremos transformar esse estado com todos juntos”, finalizou Petecão.

