DPE e membros do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças se reúnem para alinhar demandas

O senador Sérgio Petecão está cumprindo extensa agenda na região do Juruá. Nesta sexta-feira, 24, o senador e pré-candidato ao governo do estado participou da celebração dos 30 anos de demarcação do território Ashaninka, na comunidade Apiwtxa, localizada às margens do Rio Amônia.

Em suas redes sociais, o senador e pré-candidato ao governo do Estado falou da experiência. “Fiquei encantado com tudo que vi. Essa região aqui é muito linda e nós precisamos ouvir essas pessoas. Recebemos boas sugestões e boas ideias. Esse povo precisa da nossa atenção”, destacou Petecão.

A festividade pela conquista do território está sendo realizada do dia 22 a 25 de junho. Na ocasião, os convidados participam de atividades tradicionais e têm a oportunidade de experimentarem a caiçuma – bebida fermentada produzida, principalmente, a partir da mandioca.

O Partido Social Democrático (PSD), que tem Petecão como presidente do direito estadual, apresenta duas pré-candidaturas de lideranças indígenas: os irmãos Isaac e Francisco Piyãko disputarão aos cargos de deputado estadual e deputado federal, respectivamente, com o objetivo de buscar mais representatividade para os povos indígenas.

Ainda nesta sexta-feira, Sérgio Petecão discute o seu Plano de Governo com a população, em Manoel Urbano, com o “Seminário Construindo o Acre da Inclusão e das Oportunidades”. No sábado, Petecão e Tota Filho visitarão outras 34 comunidades indígenas, desta vez, na Regional do Purus.