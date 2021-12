Dos 22 municípios do Acre, Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo pagam os maiores abonos para educação

O Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Acreano: Isaac Ronaltti, abriu as portas do SINSPJAC para líderes do movimento comunitário dos bairros da parte alta de Rio Branco.

O encontro com representantes dos bairros do entorno tem o objetivo de alinhar as demandas e assim ter uma organização, para buscar a solução dos problemas junto aos órgãos gestores; sejam municipal, estadual ou federal.

Isaac ressaltou a importância do papel social e político do sindicato, por isso resolveu abrir as portas da Instituição para apoiar as ações do movimento comunitário.

“Nossa sede estar localiza em uma importante região de Rio Branco, nada mais justo que nos inserir no contexto social e político de interesse da comunidade. Temos um espaço aqui que pode auxiliar em ações das associações de moradores do entorno e deixei bem claro para os líderes aqui reunidos, o que depender de nossa diretoria do SINSPJAC faremos”, disse Isaac.

O presidente das Associações de Moradores dos Bairros da parte Alta de Rio Branco: Evandro Guedes, agradeceu apoio dado pelo SINSPJAC e disse que com a união de instituições trarão resultados positivos para os bairros da região.

“Nossa união nos fará mais fortes, pois quando lutamos com muita gente as chances de conquistas são maiores. Temos inúmeras demandas desses bairros para tratar junto a prefeitura e governo do estado e essa parceria com o SINSPJAC só nos deixa agradecidos”, afirmou Evandro.

