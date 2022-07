DNIT garante ao deputado Jesus Sérgio que obras de manutenção da BR-364 não vão parar

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT), entrou em contato nesta quarta-feira (13), com o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Acre, Antônio Carlos, para falar sobre as obras de manutenção da BR-364.

Segundo o engenheiro, há R$ 28 milhões em caixa para concluir o serviço de tapa-buraco e dos trechos com erosões. Deste montante, o DNIT separou R$ 8 milhões para os reparos da BR-364 entre os rios Jurupari e Massipira, que estão próximos aos municípios de Manoel Urbano e Feijó, e, R$ 20 milhões serão usados para conter as erosões e para a continuação das obras de tapa-buraco.

No entanto, Antônio Carlos alertou ao parlamentar para a necessidade de mais recursos que devem ajudar na realização da manutenção da rodovia nos próximos meses.

Por isso, Jesus Sérgio afirmou ao engenheiro que irá até o DNIT, em Brasília, com a finalidade de buscar mais recursos, pois tem consciência da importância da BR-364 para o transporte rodoviário do Acre e para o escoamento da produção agrícola do Estado.

“Sabemos que essa época do ano precisa de mais recursos para realizar a manutenção da BR-364. Eu ando nesta rodovia toda semana, pois vou e volto para Tarauacá seja por Rio branco ou Cruzeiro do Sul e tem um trecho que foi colocado barro e se não fizer a manutenção agora pode virar barro no inverno e deixar a BR intrafegável”, disse o parlamentar.