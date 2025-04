Dirigentes de cooperativas do Acre se reúnem em Rio Branco para apresentar resultados e debater os rumos do setor

Acontece nesta sexta-feira, 25 de abril, em Rio Branco, o Fórum de Dirigentes de Cooperativas do Acre, que vai reunir presidentes e diretores de cooperativas, cooperados e autoridades locais para apresentar resultados e debater o futuro do setor. O evento será realizado no auditório da Fecomércio, na Av. Getúlio Vargas, nº 2479 – Rio Branco/AC, das 8h às 13h.

O encontro tem como objetivo compartilhar experiências, apresentar resultados das ações do Sistema OCB/Sescoop no Acre e promover debates sobre políticas públicas e estratégias para o fortalecimento do cooperativismo.

O Acre tem atualmente mais de 50 mil cooperados, são 71 cooperativas filiadas e atendidas pelo Sistema OCB, divididas em oito ramos de atuação (Saúde; Crédito; Trabalho; Agroextrativismo; Produção; Agricultura Familiar; Transporte, Agropecuário).

A programação prevê debates em painéis temáticos com representantes de instituições do Governo Federal e do Governo do Estado, ampliando o diálogo entre cooperativas e agentes públicos.

Veja a programação:

Painel Temático: “Políticas públicas do Governo Federal para o fortalecimento do cooperativismo”, que terá como objetivo apresentar as principais políticas, programas e linhas de crédito federais disponíveis para o setor cooperativista.

Painel Temático: “Estratégias e iniciativas do Governo do Estado para o desenvolvimento do cooperativismo no Acre”, visa discutir as estratégias, apresentar programas e ações do governo estadual voltados para o fortalecimento e a expansão do cooperativismo no Acre, considerando as particularidades regionais e as oportunidades de desenvolvimento.

Painel Temático: “Cooperativismo como força transformadora – avanços e oportunidades para o setor cooperativista acreano”, terá como objetivo promover debate entre os dirigentes de cooperativas do Acre sobre os principais desafios enfrentados, as oportunidades de crescimento e as iniciativas inovadoras que estão impulsionando o setor no estado.

Serviço

O que? Fórum de Dirigentes de Cooperativas do Acre.

Quando? 25 de abril de 2025 (sexta-feira).

Horário: 8h às 13h

Local: Auditório da Fecomércio – Av. Getúlio Vargas, nº 2479 – Rio Branco/AC.