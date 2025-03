Diretoria Executiva do Sistema OCB, presta homenagem às mulheres cooperativistas de Rio Branco

Para homenagear, reconhecer e agradecer as mulheres que protagonizam no cooperativismo acreano, a Diretoria Executiva do Sistema OCB, promoveu nesta segunda-feira, 10, encontro com mulheres dirigentes, colaboradoras e funcionárias de cooperativas de Rio Branco.

A atividade, que marca as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, contou com roda de conversa onde foram compartilhadas histórias de vida e experiências de mulheres que ocupam lugar de destaque em suas cooperativas, teve ainda homenagens e um lanche compartilhado.

O presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha acompanhado pelo superintendente Rodrigo Forneck, deu as boas-vindas as mulheres presentes, parabenizou e agradeceu a cada uma que se dedica para fortalecer o cooperativismo no estado. “Precisamos ter mais mulheres em postos de comando nas cooperativas, defendemos a equidade de gênero, e reconhecemos a importância de cada uma de vocês no processo de fortalecimento do cooperativismo no nosso estado”, disse.

A diretora do Ramo da Agricultura Familiar da OCB, que também é presidente da Central de Cooperativas da Agricultura Familiar e presidente da Cooperativa AcreVerde, Fátima Maciel, dividiu com as mulheres presentes a sua trajetória como produtora rural, sindicalista e dirigente de cooperativa, ao mesmo tempo que em assumiu a responsabilidade muito cedo de ser chefe de família e criar as seis filhas sozinha. “Me considero uma vendedora, tive uma vida muito difícil desde a infância, mas com muito trabalho e determinação, e com Deus a frente do tudo, consegui criar as minhas filhas, e ter uma vida digna fruto do trabalho. A mensagem que deixo para as mulheres é de que somos mais forte do que até nós mesmas acreditamos e de que juntas somos mais fortes, e o cooperativismo é o caminho para a gente crescer e se fortalecer”, disse.

Com formação em Ciências Contábeis e Odontologia, Ediana Magela relatou a sua trajetória profissional que começou como estagiária até chegar a presidência da Uniodonto Rio Branco. Ela contou como superou as dificuldades até chegar no topo da carreira profissional.

“Comecei como estagiária na Uniodonto em 1999, nessa época eu era estudante de Ciências Contábeis, mas já era mãe de dois meninos e de uma menina, casei muito jovem. A decisão de cursar odontologia foi bem repentina, apesar de já ter vontade de fazer o curso, mas não tinha condições de pagar, surgiu a oportunidade de conseguir uma bolsa de 50% do valor da mensalidade, fui lá e fiz. Não foi fácil conciliar tudo, eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, mas com muito esforço e o apoio de muita gente, consegui”, contou.

Ediana lembrou que logo que se formou, já encarou a especialização em Endodontia, que fez em Campinas, e que muitas vezes precisou se deslocar até Porto Velho de ônibus, para de lá pegar o voo até São Paulo, mas uma etapa que também venceu e concluiu com mérito. Depois veio mais uma especialização em Saúde Pública, dessa vez pela Universidade Federal do Acre.

Nesse período, já graduada em Ciências Contábeis, veio a promoção para o setor financeiro da instituição, depois foi promovida a gerente e em seguida convidada a fazer parte da diretoria da Uniodonto como secretária. Ao mesmo tempo conciliava os afazeres de seu consultório, onde exercia com plenitude a profissão de odontóloga.

Outra história inspiradora compartilhada foi a de Edinar Monteiro, que é Gerente Administrativa da Cooperacre, ela contou que também começou a trabalhar na Cooperativa como estagiária e passou por quase todos os setores até chegar ao lugar de destaque que ocupa atualmente.

“Nós mulheres somos muito fortes, sou de origem humilde, nascida em Xapuri, acreana só pé rachado, batalhei muito na vida, estudei, me dediquei e me dedico todos os dias para superar os desafios e alcançar os meus objetivos”, pontuou.

Cada vez mais as mulheres ganham protagonismo no cooperativismo no Brasil, é o que aponta o levantamento do Anuário Brasileiro do Cooperativismo de 2023, que aponta crescimento no número de mulheres em relação ao ano anterior, passando de 39% em 2022 para 49% em 2023.

No Acre, estima-se que se tenha mais de 50 mil cooperados, desse total, cerca de 16% são mulheres. O destaque é para as cooperativas de crédito, seguido pelas de saúde, onde a quantidade de mulheres já se aproxima dos 50% do total da força de trabalho.