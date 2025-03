Diretora da ABDI, Perpétua Almeida, garante mais de 500 equipamentos para produtores de café no Juruá

Perpétua sempre olhou para o produtor rural – Foto: Juan Diaz

Produtores de café do Juruá receberam equipamentos para incrementar e ampliar suas produções. A iniciativa é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida.

Com recurso de R$ 2 milhões, a Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá (Coopercafé) adquiriu mais de 500 equipamentos para distribuir para os produtores cooperados.

Cada produtor recebeu um kit com pulverizador manual, pulverizador a gasolina, roçadeira e um perfurador de solo.

Segundo Almeida, os equipamentos irão melhorar e ampliar a produção de café da agricultura familiar na região.

“Hoje, o presidente Lula, responsável pela liberação do recurso, está tirando ‘o boca de lobo’ da mão do produtor e botando equipamentos de qualidades para que ele possa produzir e trabalhar”, afirmou a ex-parlamentar.

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, fez um agradecimento em nome de todos os produtores da região e destacou a importância do olhar para a agricultura familiar.

“A Perpétua sempre olhou para o produtor rural, sempre destinou recursos que pudessem melhorar a vida do trabalhador e botar dinheiro no bolso da família. Nós só temos a agradecer a nossa eterna deputada e ao presidente Lula”.