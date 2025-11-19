Dia da Consciência Negra: “Não é por acaso. O Brasil foi erguido sobre bases racistas”, lembra André Kamai

Parlamentar critica postura do chanceler alemão e lembra desigualdade histórica na região – Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados

O deputado federal Roberto Duarte reagiu com indignação à suposta declaração do chanceler alemão, Friedrich Merz, que teria afirmado que sua comitiva deixou Belém “aliviada” após presenciar a desordem urbana da capital paraense. Para Duarte, a fala não é apenas uma gafe diplomática — é um ataque direto à dignidade amazônica e uma demonstração crua de eurocentrismo insensível.

Segundo o parlamentar, a fala revela um olhar estrangeiro que se choca com a precariedade social, mas ignora a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos na realidade que tanto criticam. “A Amazônia não é feia. Feio é o abandono imposto de fora para dentro, durante décadas”, afirma Duarte, destacando que a região sofre consequências diretas de um modelo econômico global que explora recursos e condena populações inteiras à estagnação.

As cidades amazônicas — de Belém a Rio Branco — exibem, na pele de seus moradores, as cicatrizes de um desenvolvimento sistematicamente impedido. Palafitas precárias, esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura e bairros abandonados contrastam com a floresta exuberante que cerca esses centros urbanos. “É uma dissonância dolorosa, que dilacera quem vive aqui e que deveria constranger quem vem de fora apenas para apontar o dedo”, reforça.

Os dados comprovam o tamanho do abandono. Em Belém, a maior parte da população ainda vive sem acesso a tratamento de esgoto, e mais de metade dos moradores de áreas de várzea convive com inundações, insegurança hídrica e ausência total de serviços públicos. A realidade de Rio Branco, em 2022, era igualmente dramática: somente metade da população tinha água potável, a coleta de esgoto não alcançava 20% dos domicílios e menos de 1% era de fato tratado — um índice vergonhoso para qualquer cidade brasileira.

Duarte sublinha que o cenário que provoca “repulsa” em visitantes estrangeiros não é fruto de incapacidade local, mas consequência direta de um sistema que sufoca o desenvolvimento regional. “A pergunta não é por que a Amazônia parece feia aos olhos de quem vê de longe. A pergunta é: por que a região que sustenta a maior biodiversidade do planeta não pode oferecer infraestrutura, dignidade e futuro aos seus próprios filhos?”

Para o deputado, a declaração atribuída ao chanceler alemão deveria servir não para humilhar a Amazônia, mas para expor a hipocrisia internacional e reforçar a urgência por investimentos reais, respeito e responsabilidade compartilhada.