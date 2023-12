Desempenho do Tribunal Regional do Trabalho em 2023 é destacado pelo Pleno na última sessão do ano

TRT-14 – A última sessão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), realizada na terça-feira (12/12), foi marcada por discursos de agradecimentos e de destaques pelo desempenho do regional no ano de 2023. Dentre eles, a Presidência e demais desembargadores da Corte ressaltaram a conquista do Selo Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade e o cumprimento pelo 2º grau da Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, que é julgar mais processos do que os distribuídos anualmente.

O presidente do TRT-14, desembargador Osmar J. Barneze, frisou que foi um ano de muitos desafios enfrentados, a exemplo da migração do trabalho remoto para o presencial. “O sentimento é de gratidão. Tenho a certeza inabalável de que não estava só. Tive-os comigo, em cada decisão, em cada passo e compasso. (…) Nesse contexto, externo mais uma vez minha profunda gratidão a todos pelo incondicional apoio recebido, ingrediente sem o qual certamente não seria possível conduzir nossa instituição nos caminhos que junto tão brilhantemente temos percorrido”, declarou.

“Parabenizo a todos e todas que neste ano foram engajados, comprometidos com seus respectivos misteres, desempenhando um serviço de imensa relevância social, o que influenciou diretamente na superação dos desafios e dos bons resultados apresentados. Conclamo-os para que em 2024 não meçam esforços em defesa da Justiça do Trabalho e sua efetivação no âmbito do TRT-14, como instrumento real de impacto social e preservação da dignidade humana pela consideração do valor social do trabalho em ponderação com a livre iniciativa”, registrou o presidente.

Na sequência, a desembargadora decana do tribunal, Socorro Guimarães, clamou as bênçãos e proteção de Deus a todos que atuam na JT, inclusive os jurisdicionados. “Que nos dê sabedoria e serenidade para que possamos levar a justiça com esperança em cada lar”, enfatizou.

“Que no ano vindouro, todos nós possamos fazer uma aliança para defender as crianças do trabalho infantil e engrandecer cada vez mais a Justiça do Trabalho em nosso país”, exclamou a vice-presidente do TRT da 14ª Região e diretora da Escola Judicial, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Já o desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo registrou os agradecimentos aos gabinetes pelos esforços empreendidos para o cumprimento da Meta 1 na segunda instância. A desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur Monteiro reforçou que foi mais um ano de sucesso do regional, mesmo frente às lutas e dificuldades inerentes da vida.

O desembargador Ilson Alves Pequeno Junior também destacou o ano de muito trabalho e desafios. “Agradecemos a Deus pela vida e por nos permitir chegar até aqui com a sensação do dever cumprido. Que venha 2024 com a certeza de mais dever cumprido, com muita tranquilidade, alegria, paz e sucesso”, finalizou. Na sequência, o desembargador Francisco José Pinheiro Cruz endossou o pronunciamento de seus pares e também agradeceu os magistrados, servidores do seu gabinete e das demais unidades administrativas e judiciárias do TRT, os quais garantiram a conquista do Selo Ouro.

A condução das atividades de gestão pela atual Presidência do tribunal foram elogiadas pelo desembargador Shikou Sadahiro. “É preciso valorizar muito o Selo Ouro. É um reconhecimento de que o tribunal está no caminho certo. Sem dúvida, demonstra a excelência do nosso regional. Que 2024 seja de muitas alegrias, próspero e de muita saúde”, afirmou.

Por fim, o procurador do Trabalho José Wellington de Carvalho Soares encerrou a série de pronunciamentos agradecendo a parceria com o Ministério Público do Trabalho, ocasião em que parabenizou a Justiça do Trabalho pelo desempenho registrado.