Desembargador nega pedido da Câmara de Tarauacá e mantém suspensa lei que criou cargos e salários

A deputada estadual Maria Antônia preocupada com a onda de atentados nas escolas que vem acontecendo em todo o Brasil, vem através do seu mandato buscando um meio de garantir a segurança tanto dos alunos como também dos professores e servidores em geral.

Nesta quarta-feira (12), durante a sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, a parlamentar apresentou uma indicação muito importante, onde solicita que o governador Gladson Cameli para que junto da Secretaria de Estado de Educação e Esporte viabilize a instalação de portas com detectores de metal nas escolas públicas do Acre de forma emergente.

Em sua justificativa, Maria Antônia destaca que esta é uma iniciativa inovadora que tem como objetivo proporcionar segurança e mais tranquilidade para os pais que deixam suas crianças sob responsabilidade das instituições de ensino, para que possam trabalhar com a segurança de que seus filhos estão sendo bem cuidados.

A mesma ressalta ainda a importância em reforçar a segurança, inclusive com o oferecimento da Patrulha Escolar, já realizada pela Polícia Militar, com rondas diárias nas escolas, palestras sobre segurança e até interação com cães do canil da PM. Maria Antônia também destaca que a utilização dos cães também tem como objetivo evitar a proximidade de drogas nas unidades de ensino.