Deputao Luiz Gonzaga acompanha serviços na ponte do Caeté e irá até Brasília em busca de solução para problemas na BR-364

(Assessoria) – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, acompanhou nesta terça-feira (28) os serviços de recuperação da ponte sobre o Rio Caeté, na BR-364.

Gonzaga, que retornaria de avião para Rio Branco após agenda em Cruzeiro do Sul, resolveu fazer o trajeto por via terrestre para acompanhar os reparos na ponte e saber mais informações dos engenheiros e técnicos sobre prazos de entrega da obra e logística para travessia de veículos e passageiros pelo local.

Foi informado ao parlamentar que a ponte estará liberada nesta terça-feira para travessia de caminhões, ônibus e veículos de passeio, mas a partir de amanhã somente carros de passeio e ônibus poderão transitar pela ponte. Caminhões e carretas farão a travessia por balsas disponibilizadas pelo governo do Acre.

Luiz Gonzaga parabenizou o DNIT pela liberação do tráfego na ponte até a chegada do reforço de uma nova balsa, evitando assim o congestionamento no local. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, informou ao parlamentar que a balsa disponibilizada pelo governo para ajudar na travessia se desprendeu e desceu o rio. Por isso somente uma balsa estava operando no momento em que o presidente da Aleac esteve no local.

“Somente uma balsa não estava dando condições de trafegabilidade no local. Então quero parabenizar o DNIT por liberar a ponte até a chegada da balsa que desceu o rio disponibilizada pelo Deracre. A chegada da nova balsa vai permitir a travessia de caminhões pesados enquanto a ponte servirá para a travessia de ônibus e carros pequenos”, disse.

Gonzaga afirmou que irá até Brasília para se reunir com a direção do DNIT e cobrar serviços de qualidade na recuperação de pontes e da rodovia que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. O parlamentar disse que cobrará um serviço de reparo bem feito na ponte até a construção da nova ponte anunciada pelo governo federal.

“Precisamos ter uma rodovia que nos dê condições de trafegabilidade de inverno a verão. Não adianta fazer um trabalho de tapa-buraco no verão e no inverno esse trabalho se acabar. Pretendemos ir a Brasília na direção do DNIT para solicitar uma estrada de qualidade e um serviço de reparo bem feito até a construção da nova ponte. Preciso reconhecer que no trecho onde o trabalho foi feito de forma permanente o serviço tá bem feito, mas não podemos deixar de falar dos trechos críticos. Esperamos que no próximo ano tenhamos um tapa-buraco de melhor qualidade”, disse.