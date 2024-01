Deputados Tadeu Hassem e Roberto Duarte são recebidos no gabinete pelo prefeito em exercício Carlinhos do Pelado

Na manhã desta quinta-feira, 04, o deputado estadual Tadeu Hassem esteve no município de Brasileia onde na companhia do deputado federal Roberto Duarte, foi recebido no gabinete da prefeita Fernanda Hassem pelo prefeito em exercício Carlinhos do Pelado.

Fruto de articulação e dedicação do deputado Tadeu e da prefeita, o município de Brasileia foi contemplado com emenda do parlamentar do deputado Roberto Duarte em mais de R$ 5 milhões, a serem investidos conforme as necessidades locais. A gestão entende que maior parte desse recurso será utilizado na infraestrutura da cidade.

Para o deputado Tadeu Hassem este é um momento muito importante para o município, o com a destinação desses recursos, é possível notar o compromisso do deputado Roberto Duarte com Brasileia.

“Estou muito feliz de ter feito parte dessa articulação e conseguir benefícios para o nosso município. Sei das necessidades que o município enfrenta mas me coloco a disposição para trabalhar pela melhoria dessa cidade, contem comigo e contem com o meu mandato”, disse Tadeu.

Já o prefeito em exercício, Carlinhos do Pelado fez questão de agradecer o empenho do parlamentar federal que não mediu esforços para ajudar Brasiléia.