Deputados são homenageados pela Defensoria Pública e Gonzaga reforça parceria entre os poderes acreanos

Assessoria – O deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) , aproveitou as agendas em Cruzeiro do Sul para intermediar uma reunião com o senador Alan Rick e o médico Mazinho Maciel para tratar do atraso nos recursos para o Centro de Tratamento e Integração Social (Centrin) de Tarauacá.

O Centrin, que oferece serviços de reabilitação e tratamento a pacientes com diversos transtornos, suspendeu temporariamente o atendimento a cerca de 80 famílias com Transtorno de Espectro Autista (TEA) por falta de recursos federais.

A Prefeitura de Tarauacá chegou a lamentar o ocorrido: “A demora no repasse prejudica o trabalho assistencial desenvolvido em Tarauacá”, diz trecho da nota enviada à imprensa.

Luiz Gonzaga, que tem como uma de suas prioridades a defesa dos direitos e atendimento digno aos acreanos com transtornos neurológicos, pediu ao senador Alan Rick que intermedie junto ao governo federal a liberação dos recursos para que os atendimentos sejam retomados.

“Muitas crianças estão sem tratamento por atraso nos recursos. Durante as visitas ao interior nos deparamos com muitas famílias que não têm condições de arcarem com o tratamento particular e o Centrin é a única esperança para elas. Então esse trabalho lindo desenvolvido pelo médico Mazinho não pode parar”, disse Gonzaga.

O senador Alan Rick se sensibilizou com a causa e se prontificou a procurar os órgãos competentes em Brasília para tratar da liberação dos recursos para dar continuidade aos atendimentos no Acre.

“Sabemos das dificuldades que nosso estado enfrenta no tratamento ao autismo e outras doenças neurológicas. Portanto, manter espaços como o Centrin funcionado é de suma importância para os acreanos com transtornos e suas famílias. Faremos o possível para conseguir a liberação desse recurso”, disse o senador.

O médico Mazinho Maciel, que é especialista no atendimento a crianças com autismo, agradeceu ao deputado Gonzaga pela reunião marcada com o senador e afirmou que a participação dos poderes públicos é importante para oferecer tratamento de qualidade aos portadores de transtornos.

“Nós que estamos na linha de frente do diagnóstico e tratamento do autismo sabemos das dificuldades do nosso estado em oferecer atendimento digno aos portadores de TEA,TDAH, entre outros transtornos. Então quero agradecer o apoio do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, e senador Alan Rick”, concluiu.