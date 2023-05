Deputados Maria Antônia e Eduardo Velloso, reúnem cerca de 2 mil pessoas no dia das mães em Mâncio Lima

A deputada estadual, Maria Antônia, e o deputado federal, Eduardo Velloso, mesmo com tantos compromissos institucionais esperaram o momento mais adequado para retornar ao município de Mâncio Lima para fazer seus agradecimentos pela expressiva votação que ambos tiveram na Cidade nas eleições de 2022.

Diante de uma data tão importante como o dia das mães, a deputada Maria Antônia juntamente de seu esposo Dêda e do deputado Eduardo, decidiram organizar uma belíssima festa para não só comemorar esta data com as mães do referido município, mas também como forma de levar suas mensagens de agradecimentos para toda aquela população.

No evento que foi realizado Rua Nova foram entregues muitos presentes para as mães que ali estavam, a estimativa é de que cerca de 2 mil pessoas participaram dessa festa que sem dúvidas vai ficar na história do Município.

Além de Mâncio Lima, os parlamentares Maria Antônia e Eduardo Velloso já retornaram a outros município das mais diferentes regionais, com o mesmo intuito de realizar uma grande festa para agradecer os votos neles depositados.

“Nós não poderíamos deixar de nos reunirmos com essa turma maravilhosa de Mâncio Lima, que nos apoiaram e agora nós estamos aqui para agradecer pelo apoio. Eu e meu amigo deputado Eduardo Velloso temos uma parceria fechada para trabalhar em prol da população e pelo bem do povo, e nada melhor do que comemorarmos juntos”, disse a deputada Maria Antônia.