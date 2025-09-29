Deputados discutem operação tapa-buracos em Sena Madureira e estrada entre Santa Rosa e Manoel Urbano

Assessoria – Na manhã desta segunda-feira (29), os deputados Tanízio Sá (MDB) e Gene Diniz (UP) estiveram reunidos com a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, para tratar de pautas voltadas à região do Purus.

Um dos principais pontos discutidos foi a licitação realizada para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), etapa necessária para a abertura da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. A previsão é que a empresa responsável seja contratada na próxima semana e, a partir daí, inicie os estudos.

Tanízio Sá destacou a importância da obra: “Essa estrada é um sonho antigo do povo do Purus. Estamos acompanhando de perto cada etapa e confiantes de que, em breve, veremos esse projeto sair do papel”, afirmou o parlamentar.

Quanto a Sena Madureira, a reunião abordou investimentos em infraestrutura, contemplando tanto ramais quanto ruas da cidade.

Sobre essas ações, Tanízio Sá comentou: “Recursos estão sendo destinados para melhorar a infraestrutura de Sena Madureira, com a operação tapa-buracos conforme o governador Gladson Cameli propôs e autorizou. São iniciativas que vão beneficiar toda a população e fortalecer o desenvolvimento local”.